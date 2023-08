È ancora in corso l’attesissimo evento estivo di Xiaomi, occasione molto speciale per il brand in cui ogni anno il fondatore dell’azienda Lei Jun tiene un lungo discorso sulla propria vita e i successi personali e del brand.

Non è stata solo un’opportunità di guardare al passato, però, l’azienda ha anche annunciato il nuovo pieghevole Xiaomi MIX 3, il foldable “senza compromessi“!

Xiaomi MIX 3 è un dispositivo che di certo entra di diritto nella nostra lista dei migliori smartphone pieghevoli. Con un corpo estremamente sottile, da aperto misura solamente 5,26mm e da chiuso appena 10,96mm, punta ad offrire agli utenti l’esperienza di un flagship tradizionale senza compromessi dovuti al suo futuristico form factor.

Dopo l’arrivo di Huawei Mate X3 e Honor Magic V2, due smartphone che portano il concetto di foldable ad un livello superiore, Xiaomi è il terzo brand a dimostrare come si possa realizzare un pieghevole che sia allo stesso tempo potente, capace, con hardware da vero flagship, senza sacrificare dimensioni e peso.

Xiaomi ha lavorato sodo per il miglioramento della cerniera di MIX Fold 3. Ora è composta da 198 componenti, saggiamente separati in 3 diversi gruppi mobili per permettere un profilo più sottile e una piega a goccia che pone meno stress sul display. Secondo Xiaomi lo schermo può essere piegato e resistere per ben 500.000 volte, come certificato da TÜV Rheinland. La cerniera è in grado di rimanere stabile in un raggio compreso tra 45° e 135°, mentre la nuova struttura è studiata per assorbire meglio gli urti e resistere meglio alle cadute e agli impatti.

Una delle più interessanti caratteristiche di questo innovativo foldable è l’introduzione della Xiaomi Surge Battery, caratterizzata da due particolari celle che sommate ammontano a 4800mAh. Entrambe utilizzano la più recente tecnologia con elettrodi negativi al silicio-carbonio e vantano una maggiore densità energetica rispetto alla tecnologia al silicio-ossigeno. Queste batterie ultra-sottili, una delle quali misura solo 2,45 mm di spessore, svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento della notevole sottigliezza del dispositivo, garantendo al contempo una durata prolungata della batteria. Grazie all’integrazione della nuova tecnologia chimica e alla gestione meticolosa del sistema Xiaomi Surge Battery Management System, la capacità della batteria è stata aumentata del 10%.

Per migliorare il processo di gestione della batteria, Xiaomi ha incorporato tre chip Xiaomi Surge (G1+G1+P2) che insieme costituiscono lo Xiaomi Surge Battery Management System di cui sopra. Il chip Xiaomi Surge G1 calcola accuratamente i dati di scarica della batteria e impiega un design parallelo per ridurre la perdita di energia. Il sistema di gestione della batteria impiega un algoritmo di controllo della scarica a livello di sistema che garantisce una maggiore durata della batteria. Il monitoraggio continuo della salute della batteria contribuisce ulteriormente a prolungarne la durata. La ricarica ha una potenza massima di 67W via cavo e 50W wireless.

Riconoscendo che la tecnologia della batteria da sola non è sufficiente a garantire una durata eccezionale, Xiaomi ha affrontato il problema del consumo energetico dello schermo con soluzioni innovative. Il display interno da 8,03 pollici del MIX Fold 3, protetto da uno strato in UTG, presenta una serie di progressi nell’efficienza energetica. L’integrazione di tecnologie di visualizzazione a basso consumo Pol-less Plus, il materiale di emissione della luce Samsung E6, la frequenza di aggiornamento dinamica LTPO multi-shift, la frequenza di aggiornamento indipendente dalla partizione e l’ottimizzazione del processo IC dello schermo consentono di ridurre in modo significativo il consumo energetico. La durata della batteria del MIX Fold 3 si è dimostrata superiore del 52% rispetto al suo predecessore, secondo i test del brand, comparando i due smartphone a 500 nit di luminosità.

Ancora più impressionante, Xiaomi afferma che la durata della batteria non varia utilizzando display interno o display interno, valutando l’autonomia in entrambi gli scenari d’uso a 1,34 giorni (anche se non è chiaro questo test come sia stato effettuato). Il display esterno, protetto da Gorilla Glass Victus 2, ha una diagonale di 6,52″ con il classico formato in 16:9 che permette l’uso completo dello smartphone anche da chiuso. Entrambi supportano una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz e hanno una luminosità massima di 2600 nit.

A muovere il tutto e a garantire un’elaborazione fotografica di altissimo livello troviamo una versione overcloccata dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Alcuni lo definiscono Sanpdragon 8+ Gen 2 ma in realtà si tratta dello stesso chip montato da Samsung sui suoi Galaxy S23, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 e che i produttori cinesi chiamano “Leading Version“. La camera di vapore per il raffreddamento ha una dimensione di 10.943 mm².

Il comparto fotografico è stato sviluppato anche in questo caso in collaborazione con Leica, azienda di fotografia con cui ormai Xiaomi ha un legame profondo per la realizzazione dei propri top di gamma.

Su retro di MIX Fold 3 trovano spazio quattro fotocamere da vero flaghsip con lenti Leica Summicron:

Una fotocamera principale da 50MP Sony IMX800 con lenti f/1.77 (23mm) e SMA OIS

Sony IMX800 con lenti f/1.77 (23mm) e SMA OIS Una fotocamera ultragrandangolare da 13MP con lenti f/2.2 (15mm)

con lenti f/2.2 (15mm) Una fotocamera con teleobiettivo da 10MP con lenti f/2.0 dalla lunghezza focale pari a 75mm (zoom ottico 3,2x) e OIS

con lenti f/2.0 dalla lunghezza focale pari a 75mm (zoom ottico 3,2x) e OIS Un secondo teleobiettivo con design a periscopio, con sensore da 10MP e lenti f/2.92 dalla lunghezza focale pari a 115mm (zoom ottico pari a 5x) e OIS, con supporto alla fotografia macro

Le due fotocamere integrate nei display hanno una risoluzione di 20MP.

Purtroppo non sappiamo ancora se e quando Xiaomi MIX Fold 3 arriverà in Italia. Per ora in Cina è stato lanciato ai seguenti prezzi: