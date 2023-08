Xiaomi ha presentato oggi in Cina il suo ultimo tablet, lo Xiaomi Pad 6 Max, che si propone come diretto concorrente del potentissimo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Questa mossa strategica arriva subito dopo il lancio dei modelli Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, dimostrando l’impegno di Xiaomi nel volersi prendere una fetta significativa del mercato dei tablet di fascia alta.

Mentre il Galaxy Tab S9 Ultra di Samsung parte da un prezzo iniziale di 1369 euro, Xiaomi sembra aver giocato d’astuzia con il Pad 6 Max, cercando di offrire un prodotto di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Innanzitutto, il display sarà leggermente più piccolo e di tipo LCD IPS rispetto al maestoso schermo AMOLED da 14,6 pollici del Tab S9 Ultra. Questa mossa, pur rappresentando un compromesso, consente a Xiaomi di offrire un prezzo più competitivo. In termini di specifiche, il display IPS dello Xiaomi Pad 6 Max avrà una risoluzione 2,8K e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, promettendo di fornire una qualità visiva straordinaria e una fluidità eccezionale durante l’uso quotidiano e il gaming.

Sotto la scocca, il Pad 6 Max utilizza un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, il quale offre un mix eccellente di prestazioni e efficienza energetica. Questa scelta permette a Xiaomi di mantenere il prezzo del tablet attraente senza sacrificare le prestazioni.

Un’altra caratteristica di rilievo è la batteria da 10.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W e persino la ricarica inversa a 33W. Questa caratteristica aggiuntiva rende il Pad 6 Max non solo un tablet potente, ma anche un compagno ideale per ricaricare altri dispositivi come smartphone o auricolari wireless.

Xiaomi non ha trascurato l’aspetto audio, incorporando un sistema di altoparlanti composto da ben 6 unità.

Tuttavia, al momento il lancio in Europa dello Xiaomi Pad 6 Max non è ancora stato confermato. Nel frattempo, in Cina il tablet sarà venduto a partire da 3799 yuan, circa 480 euro, per il modello con 256GB di spazio di archiviazione e 8GB di RAM.