Xiaomi HyperOS anche sui "vecchi" modelli, lista ufficiale

Xiaomi HyperOS, il sistema operativo che andrà a sostituire la MIUI, si potrà avere sul nuovissimo Xiaomi 14 ma non solo. L’azienda cinese infatti lo porterà anche su alcuni dispositivi meno recenti, e ci sono già indiscrezioni sull’aggiornamento di un gran numero di modelli.

La roadmap comunicata da Xiaomi include prima di tutto (naturalmente) i modelli 2023, compresi gli smartwatch. Mci sono anche Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2, Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, e molti altri ancora.

Novembre 2023

Xiaomi 14, 14 Pro



Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra



Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2



Redmi K60, K60 Pro

Dicembre 2023/Gennaio 2024

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra



Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2



Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max



Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra

Prossimamente

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition



Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra



Redmi K50 Pro, K50 Gaming, K50 Ultra



Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Altri prodotti:

Dicembre 2023

Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, 75 Mini LED, 85 Mini LED



Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ



Xiaomi Sound

La lista include modelli usciti dal 2021 in avanti, quindi non proprio prodotti “vecchi”, e va detto anche che riguarda solo le varianti cinesi. Non sappiamo se e quanto anche i modelli europei riceveranno l’aggiornamento.

A tal proposito vale la pena ricordare che la versione cinese e quella globale del software Xiaomi hanno differenze piuttosto rilevanti: da una parte ci sono le app e i servizi locali, senza quelli Google; dall’altra è l’esatto contrario. Sviluppare un aggiornamento quindi è un’operazione complessa che può richiedere anche molto tempo.

A regalarci un po’ di ottimismo c’è però una lista non ufficiale, secondo la quale i prodotti compatibili - e che potenzialmente saranno aggiornati - va un po’ più indietro, fino ai tempi dello Xiaomi 10. Difficile dire quanto sia affidabile, ma chi è interessato ad avere sempre l’ultima versione avrà qualche speranza in più.