HyperOS, ecco i primi 8 smartphone che si aggiorneranno al di fuori della Cina

Gli appassionati Xiaomi stanno attendendo con ansia la distribuzione di HyperOS, l'ultima iterazione software dell'azienda. Tuttavia, l'aggiornamento dovrà attendere ancora, poiché Xiaomi ha recentemente confermato che non arriverà sui dispositivi prima del primo trimestre del 2024.

Le ultime informazioni in arrivo dall'azienda non faranno felici i più impazienti, con la sfortunata notizia che il rollout non inizierà nelle ultime settimane del 2023. Il lato positivo, tuttavia, è una conferma ufficiale da parte dell'account X di Xiaomi, il quale ha svelato un elenco completo di dispositivi che riceveranno l'aggiornamento a HyperOS nel primo trimestre del 2024.

L'illustre elenco comprende alcuni degli smartphone top di gamma del marchio, oltre a un'inclusione che potrebbe far storcere il naso: un tablet. I fortunati dispositivi destinati all'imminente trasformazione del proprio software in HyperOS includono Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Redmi Note 12, Redmi Note 12S e Xiaomi Pad 6.

Mentre questi otto dispositivi stanno rubando la scena, i possessori del Poco F5 hanno un ulteriore motivo per gioire. Sebbene non sia presente nell'elenco iniziale, il Poco F5 è destinato a unirsi alla festa e dovrebbe ricevere l'aggiornamento nel primo trimestre del 2024.

Xiaomi ha adottato una strategia di distribuzione globale graduale per l'aggiornamento HyperOS, il che significa che gli utenti potrebbero essere soggetti a un rilascio scaglionato. Preparatevi a un sistema di distribuzione incrementale che potrebbe richiedere diverse settimane prima che l'aggiornamento raggiunga tutti i prodotti idonei.

Ma non è tutto: Xiaomi ha stuzzicato i propri follower accennando al fatto che annuncerà presto i prossimi dispositivi che riceveranno l'aggiornamento di HyperOS nel corso del prossimo anno. La promessa di funzioni migliorate e di un'esperienza d'uso rinnovata rende l'attesa degna di nota per coloro che desiderano immergersi nella prossima fase dell'evoluzione software di Xiaomi, soprattutto quelli che non hanno apprezzato le più recenti versioni di interfaccia MIUI.