Xiaomi Mi Mix 4 non arriverà quest’anno!

Xiaomi non presenterà nessun altro dispositivo appartenente alle serie Mi Mix nel 2019. Mi Mix 4, dunque, è rimandato al prossimo anno.

Mi Mix 4 non farà il suo debutto quest’anno. La settimana scorsa, Xiaomi ha organizzato un evento in cui sono stati presentati Mi 9 Pro 5G e Mi Mix Alpha con il suo particolare display avvolgente. In molti sono rimasti delusi dall’assenza di un Mi Mix 4. Nei giorni scorsi, alcune voci hanno suggerito che in realtà il successore di Mi Mix 3 sarebbe arrivato molto presto.

Una risposta ufficiale da parte di un membro del team manageriale di Xiaomi ha spento ogni entusiasmo. Non ci sarà nessun altro smartphone della serie Mi Mix per questo 2019. Tutte le indiscrezioni sono infondate e si riferiscono probabilmente a uno dispositivo della serie Mi CC. Insomma, Mi Mix Alpha sarà il solo smartphone dell’anno per la serie Mi Mix.

Mi Mix Alpha

Non sappiamo, dunque, se Xiaomi sia al lavoro per lo sviluppo di un nuovo Mi Mix o se invece stia lavorando a una versione più economica – e forse rivisitata – di Mi Mix Alpha. Solo il tempo potrà darci le giuste risposte. E per averle dovremo aspettare il 2020.

In ogni caso, si tratta di una scelta per certi versi strana. La serie Mi Mix è sempre stata apprezzata per il suo carattere innovativo e per le sue peculiarità (Mi Mix 1 diede il via alla moda del design borderless). Non presentare un nuovo Mi Mix a distanza di quasi un anno lascia un po’ perplessi soprattutto se analizziamo la linea seguita ultimamente da Xiaomi. L’azienda, infatti, sta tirando fuori una serie di dispositivi spesso molto simili tra loro (pensiamo alla serie Mi 9) che rischiano di creare confusione nel catalogo. Mi Mix 4, invece, sarebbe stato uno smartphone assolutamente sensato da presentare.

Qualche mese fa, Lei Jun aveva invitato gli appassionati ad avere fiducia e pazienza sostenendo che per Mi Mix 4 “vale la pena attendere”. Speriamo che sia davvero così e che Mi Mix 4 non tardi molto ad arrivare. Staremo a vedere!