10% di sconto e doppia ricompensa Mi Point sullo Xiaomi Pad 7

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet che unisca performance elevate, design elegante e un'ottima esperienza d'uso, l'offerta dedicata allo Xiaomi Pad 7 non può assolutamente sfuggirvi. Fino alla fine di marzo, acquistando questo dispositivo direttamente dallo store Xiaomi, avrete accesso a un interessante sconto lancio del 10%, insieme a una doppia ricompensa in Mi Point, la moneta virtuale del marchio. Ma non finisce qui: chi acquista lo Xiaomi Pad 7 potrà anche ricevere in omaggio la pratica keyboard compatibile dal valore di ben 119,90€.

NB: ricordatevi di richiedere il coupon sulla pagina del prodotto per ottenere uno sconto del 10% durante il checkout

Vedi offerta su Xiaomi

Xiaomi Pad 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi Pad 7 è l'alleato perfetto per utenti che cercano una soluzione versatile. Con il suo display 3.2K a 144Hz e luminosità di 800 nit, soddisfa le esigenze di chi lavora con contenuti visivi o semplicemente desidera un'esperienza multimediale di ottimo livello. La modalità Workstation e l'integrazione dell'intelligenza artificiale Xiaomi HyperAI lo rendono ideale per chi necessita di multitasking fluido, permettendo di gestire ricerche, generare testi e immagini o partecipare a riunioni con estrema facilità.

Per gli amanti dell'intrattenimento, i quattro speaker con supporto Dolby Atmos e Dolby Vision vi cattureranno con un'esperienza audio-video immersiva, potenziata dall'aumento del volume fino al 200%. La batteria da 8.850 mAh con ricarica turbo da 45W risponde alle necessità di chi è sempre in movimento, garantendo autonomia per l'intera giornata e ricariche rapide quando il tempo scarseggia.

Equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 3 (un processore prodotto con processo a 4 nm), garantisce prestazioni elevate per qualsiasi attività. Con uno sconto lancio del 10% attualmente disponibile, rappresenta un investimento eccellente per migliorare produttività e intrattenimento quotidiani. Insomma, un tablet da tenere in considerazione durane tutto il 2025, il cui prezzo risulta già competitivo con questa offerta lancio.

Vedi offerta su Xiaomi