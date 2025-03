POCO X7 Pro in offerta! Lo smartphone che a 300€ dà tutto ciò che serve

Se siete alla ricerca di uno smartphone Xiaomi che offra prestazioni eccellenti a un prezzo contenuto, l'offerta su eBay per il POCO X7 Pro potrebbe fare al caso vostro. Con un coupon che permette di acquistarlo a soli 299,97€, il POCO X7 Pro si propone come una delle scelte più vantaggiose nella fascia media. Disponibile nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, questo modello offre un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. L'offerta si riferisce al modello appena lanciato, che a gennaio 2025 ha già attirato l’attenzione per le sue caratteristiche premium a un costo accessibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 52.94€ durante il checkout

Xiaomi POCO X7 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO X7 Pro non è solo un telefono potente, ma anche esteticamente curato. Il design minimale e moderno si distingue per una scocca posteriore con una riga verticale centrale che divide le varie colorazioni (Black, Green e Yellow). La versione gialla, in particolare, risalta per il contrasto con la parte nera del modulo fotografico. Il modulo fotografico, composto da due sensori sporgenti disposti verticalmente, si differenzia dal precedente X7 per la sua forma più arrotondata. Il display da 6,67 pollici, con bordi sottili e una fotocamera anteriore incastonata in un piccolo foro, conferisce allo smartphone un aspetto elegante e sobrio, mentre il vetro Corning Gorilla Glass 7i garantisce resistenza e durata nel tempo. Inoltre, la certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere, rendendolo adatto a ogni situazione.

A livello software, il POCO X7 Pro è equipaggiato con Android 15 e la nuova interfaccia Xiaomi HyperOS 2, promettendo un'esperienza utente fluida e aggiornata. Le funzionalità intelligenti integrate, come AI Erase Pro, AI Image Expansion e AI Film, arricchiscono l’esperienza fotografica e video, permettendo di eliminare oggetti indesiderati e migliorare la qualità delle immagini in modo semplice. Per gli amanti dei video, poi, la possibilità di registrare in 4K a 60 fps con stabilizzazione ottica ed elettronica è un vero valore aggiunto. Il supporto alla registrazione video 10bit-LOG e il sistema di editing avanzato offrono ampie possibilità creative. Inoltre, grazie alla potenza del MediaTek Dimensity 8400-Ultra e alla RAM fino a 12 GB, il POCO X7 Pro è perfetto per ogni tipo di utilizzo, dai giochi alla produttività quotidiana.

Un altro punto forte del POCO X7 Pro è la sua batteria da 6000 mAh, che garantisce un'ottima autonomia anche durante l'uso intensivo. La tecnologia di ricarica rapida HyperCharge da 90 W permette di ricaricare completamente il dispositivo in soli 42 minuti, il che significa che potrai tornare rapidamente operativo senza dover aspettare ore. Non solo, il produttore garantisce che, dopo 1600 cicli di ricarica, la batteria manterrà almeno l’80% della sua capacità originale. Questo lo rende uno smartphone duraturo e ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e veloce, sia in termini di prestazioni che di tempo di utilizzo.

