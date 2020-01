Xiaomi: in arrivo due smartphone simili a Mi MIX Alpha?

Xiaomi sarebbe intenzionato a proporre altri due smartphone con Surround Screen. Questo particolare form factor è delineato da un display che circonda interamente il dispositivo. Non è ancora chiaro se si tratta di una vera e propria rivoluzione o solo di un esperimento, fatto che sta la società cinese sta già pensando di continuare a percorrere questa strada.

Dopo Xiaomi Mi MIX Alpha, il primo smartphone di questa categoria che è attualmente in ritardo, il produttore starebbe già lavorando a due nuove proposte. Una delle quali è molto simile a quanto già visto nel costoso Mi MIX Alpha, se non fosse per la fotocamera posta nell’estrema sinistra e l’assenza di schermo nella piega.

Il secondo ipotetico dispositivo presenta un display piegato sulla parte corta e non su quella lunga, come accade invece nel primo esemplare. I sensori fotografici sono invece inseriti dentro lo schermo.

Due idee senz’altro molto interessanti, ma i dubbi rimangono ancora: ha senso avere un display che circonda interamente il dispositivo? Per rispondere a questa domanda, non ci resta che attendere il rilascio ufficiale di almeno uno smartphone dotati di Surround Screen.