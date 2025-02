In Italia da quasi un anno, Xiaomi Redmi A3 a meno di 80€ su Unieuro oggi

Il mercato degli smartphone entry-level è sempre molto competitivo, ma lo Xiaomi Redmi A3 si distingue per un rapporto qualità-prezzo senza pari. In Italia da quasi un anno, questo modello è disponibile oggi su Unieuro a un prezzo davvero conveniente di soli 79,99€, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un cellulare economico ma funzionale. Con una proposta che si rivolge a una fascia di utenti attenti al budget, il Redmi A3 si fa notare per le sue caratteristiche tecniche di tutto rispetto, soprattutto considerando il prezzo contenuto.

Xiaomi Redmi A3, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi Redmi A3 è dotato di un processore MediaTek Helio G36, un chip entry-level che raggiunge una velocità massima di 2,2 GHz, offrendo così prestazioni sufficienti per le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione di app di messaggistica e l’utilizzo dei social media. Il dispositivo è disponibile in tre diverse configurazioni di memoria: 3GB + 64GB, 4GB + 128GB e 6GB + 128GB, con la possibilità di espandere la RAM fino a un massimo di 12GB tramite una funzionalità di RAM virtuale. Inoltre, lo spazio di archiviazione è ampliabile grazie alla presenza di uno slot per microSD, permettendo agli utenti di aumentare facilmente la memoria interna.

Il display dello Xiaomi Redmi A3 è un IPS LCD da 6.71 pollici, con una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, caratteristiche che garantiscono un’ottima fluidità nella visualizzazione di contenuti e nella navigazione. La protezione offerta dal vetro Corning Gorilla Glass 3 rende lo schermo più resistente agli urti e ai graffi. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Redmi A3 integra una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 8 MP, che può contare su funzioni basate sull’intelligenza artificiale come il rilevamento delle scene e il miglioramento dei volti. La fotocamera frontale, da 5 MP, è inserita in un notch a goccia e supporta anch’essa funzioni AI per migliorare i selfie.

Il Redmi A3 si fa apprezzare anche per la sua batteria da 5000mAh, che offre un’autonomia notevole, consentendo agli utenti di arrivare a fine giornata anche con un utilizzo intensivo. La ricarica avviene tramite porta USB-C con un supporto alla velocità di 10W. Non mancano le opzioni di connettività, tra cui 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 e GPS assistito, che garantiscono un’ottima qualità di navigazione e connessione. Inoltre, il sensore di impronte digitali, posizionato lateralmente, aumenta la sicurezza e la comodità nell’utilizzo quotidiano del dispositivo. Con queste specifiche, il Redmi A3 si conferma una scelta solida e conveniente per chi cerca uno smartphone accessibile ma dalle buone performance.

Vedi offerta