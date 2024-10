140€ per un Redmi Note 13: eBay colpisce ancora!

Non tutti hanno bisogno di uno smartphone top di gamma, nonostante il desiderio di averne uno. Se anche un modello di fascia media soddisfa già le vostre esigenze più del necessario, l’offerta attuale di eBay sul Redmi Note 13 4G è l'occasione perfetta. Questo smartphone entry-level firmato Xiaomi è disponibile sul portale a soli 140,76€, sfruttando il coupon "BRAND24". Un prezzo eccezionale, difficile da battere su qualsiasi altro store.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 24€ durante il checkout

Xiaomi Redmi Note 13 4G, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi Redmi Note 13 4G è una scelta consigliata per chi cerca un dispositivo affidabile con ottime prestazioni generali senza necessariamente voler spendere una cifra elevata. Gli utenti attenti al rapporto qualità-prezzo troveranno in questo smartphone un alleato robusto e versatile, grazie al suo chipset Snapdragon 685 che offre una navigazione fluida e la capacità di gestire senza problemi anche le app più esigenti. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, è ideale per chi ama conservare una grande quantità di foto, video e app senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Il suo display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120Hz e una fotocamera principale da 108MP lo rendono inoltre un dispositivo eccellente per gli appassionati di fotografia, desiderosi di vivere un'esperienza visiva di buon livello. Non solo performance e fotografia, ma anche resistenza e autonomia sono caratteristiche chiave dello Xiaomi Redmi Note 13 4G. Grazie alla certificazione IP54, è protetto dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere, rendendolo una scelta affidabile per gli utenti dinamici e avventurosi che non vogliono preoccuparsi del loro telefono in condizioni ambientali variabili.

La sua batteria da 5000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 33W, assicura un'autonomia prolungata, soddisfacendo chi ha necessità di un dispositivo sempre pronto all'uso, senza frequenti ricariche durante la giornata. In conclusione, il Redmi Note 13 4G si posiziona come una soluzione ideale per chi cerca un mix equilibrato di prestazioni, multimedia e durata, il tutto a un prezzo competitivo di 140,76€.

Vedi offerta su eBay