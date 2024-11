Xiaomi scalda i motori per il Black Friday: offerte, coupon e regali già disponibili

Anche Xiaomi si sta preparando per il Black Friday, un evento che, come ogni anno, inizia con largo anticipo rispetto alla data ufficiale. Quest’anno, il vero Black Friday di Xiaomi prenderà il via il 18 novembre. Fino ad allora, però, sarà possibile approfittare di offerte, coupon e omaggi, rendendo l'attesa più piacevole per chi è in cerca di occasioni imperdibili. Scopriamo nei prossimi paragrafi i dettagli della promozione attuale, che promette risparmi fino al 50%.

Black Friday Xiaomi, perché approfittarne?

Per rendere ancora più allettanti gli acquisti, Xiaomi offre sconti supplementari sul prezzo finale. Con una spesa di almeno 99€, si riceverà uno sconto di 10€, mentre spendendo 199€ si potrà usufruire di uno sconto di 20€. Infine, per chi decide di investire 299€ o più, l'ulteriore sconto sarà di 30€. Queste promozioni rappresentano un’opportunità unica per risparmiare su prodotti moderni e di qualità.

In aggiunta, ci sono codici sconto specifici per alcuni modelli di punta. Ad esempio, utilizzando il codice BF300MIXFLIP, si può ottenere uno sconto di 300€ su Xiaomi MIX Flip. Per chi è interessato allo Xiaomi 14T Pro, il codice BF10014TPRO consente di risparmiare 100€, mentre con il codice BF50XIAOMI14T è possibile avere uno sconto di 50€ sul modello Xiaomi 14T. Queste offerte permettono di ottenere smartphone di ultima generazione a prezzi decisamente vantaggiosi.

Ma non è tutto: acquistando prodotti selezionati, gli utenti possono ricevere omaggi interessanti. Ad esempio, chi acquista lo Xiaomi 14T Pro riceverà in regalo un caricatore wireless da 50W del valore di 79,90€. Inoltre, sono disponibili altri omaggi, che abbiamo riportato in fondo a questa pagina. Insomma, approfittare del Black Friday di Xiaomi significa non solo risparmiare, ma anche ricevere prodotti e accessori di grande valore.

Omaggi con l'acquisto di questi prodotti

Xiaomi 14T Pro : caricatore wireless da 50W in omaggio

: caricatore wireless da 50W in omaggio Xiaomi 14 Ultra : photography kit + Watch 2 Pro in omaggio

: photography kit + Watch 2 Pro in omaggio Xiaomi 14 (12/256GB) : Watch S3 in omaggio

: Watch S3 in omaggio Xiaomi 14 (12/512GB) : Watch 2 Pro in omaggio

: Watch 2 Pro in omaggio Redmi Pad Pro : Redmi Smart Pen + Redmi Pad Pro Keyboard in omaggio

: Redmi Smart Pen + Redmi Pad Pro Keyboard in omaggio Redmi Pad Pro 5G : Redmi Smart Pen + Redmi Pad Pro Keyboard in omaggio

: Redmi Smart Pen + Redmi Pad Pro Keyboard in omaggio Xiaomi Pad 6S Pro : Xiaomi Focus Pen + Pad 6S Pro Cover in omaggio

: Xiaomi Focus Pen + Pad 6S Pro Cover in omaggio Xiaomi Electric Toothbrush T700: replacement heads in omaggio

