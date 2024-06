Xiaomi Smart Band 7 Pro costa MENO di 56€! Autonomia TOP e tantissime modalità sportive tra cui scegliere

Se desiderate un'ottima smart band economica per lo sport, non perdetevi questa offerta per Xiaomi Smart Band 7 Pro, ora disponibile a soli 55,63€ invece di 79,00€. Potrete godere di uno sconto del 30% su questo dispositivo all'avanguardia dotato di un ampio display AMOLED da 1,64 pollici, GNSS integrato per un posizionamento preciso e più di 110 modalità sportive per tenervi sempre attivi. Con una resistenza all'acqua di 5 ATM, è perfetto per gli amanti del nuoto e garantisce un monitoraggio della salute per tutto il giorno, inclusi sonno, SpO2 e frequenza cardiaca. La sua batteria dura fino a 12 giorni, rendendolo l'accessorio ideale per ogni occasione.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi Smart Band 7 Pro è consigliato vivamente a tutti coloro che hanno uno stile di vita dinamico e desiderano mantenere sotto controllo la propria attività fisica e la salute durante tutta la giornata. Grazie al suo ampio display AMOLED, offre una facilità di lettura e interazione superiore rispetto ai modelli precedenti, rendendolo ideale per chi cerca comodità ed efficienza in un unico dispositivo. Le 110 modalità sportive lo rendono inoltre perfetto per gli appassionati di ogni tipo di attività fisica, sia essa in acqua grazie alla sua resistenza fino a 5 ATM, sia a terra, potendo contare sulla precisione del GNSS integrato che permette il rilevamento della propria posizione senza necessità di portare con sé il telefono.

Per coloro che non solo vogliono migliorare le proprie prestazioni sportive, ma sono anche attenti al benessere generale, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, della SpO2, del sonno, dello stress e della salute femminile assicura una panoramica completa sul proprio stato di salute in qualsiasi momento della giornata. La lunga durata della batteria, che arriva fino a 12 giorni con un uso normale, garantisce inoltre che vi possiate concentrare sulle vostre attività senza la preoccupazione di dover ricaricare costantemente il dispositivo.

Il prezzo scontato di 55,63€ per Xiaomi Smart Band 7 Pro rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un dispositivo indossabile completo e funzionale. Offrendo una varietà di funzionalità dedicate alla salute e allo sport in un design confortevole e resistente all'acqua, questa smart band diventa un compagno ideale per tutti i giorni. La sua lunga durata della batteria e la capacità di operare in molteplici modalità sportive la rendono estremamente versatile. Vi consigliamo di approfittarne per migliorare il vostro benessere quotidiano e per rimanere connessi senza compromessi.

Vedi offerta su Amazon