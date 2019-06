Xiaomi vola nel mercato wearable europeo: +915.3% nel Q1 2019

Secondo IDC, Xiaomi è cresciuta del 915,3% nel mercato wearable in Europa grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo della Mi Band. Apple in testa con una quota del 33,8% seguita da Samsung con il 15,8%.

Il successo di Xiaomi in Europa sembra inarrestabile. Secondo l’ultimo rapporto realizzato da IDC, l’azienda cinese ha messo a segno un risultato eclatante nel corso del primo trimestre del 2019. Stiamo parlando di una crescita su base annua attestata al 915,3% nel mercato wearable in Europa. Un risultato che ha portato, inoltre, il totale delle spedizioni di dispositivi indossabili a 10,06 milioni di unità nel Q1 2019 rispetto alle 4,60 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il risultato è frutto principalmente del successo delle smartband del marchio cinese caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Per questo periodo, il riferimento è a Mi Band 3 dato che Mi Band 4 sarà commercializzata a partire da domani 26 giugno. Con una quota di mercato di 8,6%, Xiaomi si piazza in terza posizione preceduta da Apple (33,8%) e Samsung (15,8%). In un solo colpo, ha messo dietro di sé Fitbit (8,3%) e Garmin (6,4%).

Credit - IDC

L’intero mercato wearable europeo è cresciuto del 118,5%: le spedizioni di cuffie e auricolari hanno rappresentato il 40,1% seguite dagli smartwatch (36,6%) e smartband (22,9%). Quest’ultima categoria è cresciuta del 149% rispetto all’anno precedente. IDC si aspetta che il mercato europeo dei dispositivi indossabili raggiunga 45,6 milioni di unità nel 2019 con un CAGR del 9,3% fino al 2023.

Parliamo, dunque, di risultati che si trovano in accordo con la precedente analisi relativa al mercato wearable mondiale fatta sempre da IDC. In questo caso, la classifica dei produttori è dominata da Apple per quanto riguarda il totale del volume di spedizioni seguita da Xiaomi che, invece, occupa la prima posizione se si considerano solamente le spedizioni dei dispositivi da polso.

Xiaomi potrebbe continuare a crescere ancora nel corso dell’anno e nei prossimi anni grazie alla sua politica di prezzi aggressivi per dispositivi soddisfacenti. Seppur rivolgendosi a un pubblico differente da quello di Apple, l’azienda di Lei Jun continua a guadagnare importanti quote di mercato che potrebbero portarla a diventare il leader del settore in termini di spedizioni nei prossimi anni. E le vendite registrate da Mi Band 4, in soli 8 giorni, mettono Xiaomi sulla buona strada.