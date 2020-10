I 50 migliori giochi della generazione secondo Game Informer

Manca ormai davvero poco all’arrivo delle console di prossima generazione, l’era di PS4 e Xbox One non è ovviamente finita ma sta tramontando per dare spazio e consegnare di conseguenza il testimone alle nuove arrivate. Parlare di “vecchie” console è un po’ esagerato visto e considerato che specialmente nell’ultimo periodo hanno sfornato capolavori incredibili che rimarranno sicuramente impressi nei cuori di migliaia e migliaia di videogiocatori. Proprio in queste ore Game Informer ha deciso di stilare un elenco dei 50 migliori giochi di questa generazione, andiamo a vederli nel dettaglio qui di seguito:

Giochi migliori della generazione:

The Last of Us Part II (PS4)

The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U)

God of War (PS4)

Titoli story driven:

Her Story (PC, iOS, Android)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (PS4, Xbox One, Switch, PC)

What Remains of Edith Finch (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Kentucky Route Zero (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Disco Elysium (PC)

Sparatutto in prima persona:

Call of Duty: Modern Warfare (PS4, Xbox One, PC)

Destiny 2 (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

Titanfall 2 (PS4, Xbox One, PC)

Doom Eternal (PS4, Xbox One, PC, Stadia)

Half-Life: Alyx (Steam VR)

Giochi d’azione:

Uncharted 4: Fine di un Ladro (PS4)

Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC)

Control (PS4, Xbox One, PC)

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC)

Bloodborne (PS4)

Open Worlds:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4, Xbox One, PC)

Horizon Zero Dawn (PS4, PC)

Marvel’s Spider-Man (PS4)

Ghost of Tsushima (PS4)

Giochi che si ispirano a vecchie glorie:

Hollow Knight (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Celeste (PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia)

Axiom Verge (PS4, Xbox One, Switch, Wii U, Vita, PC)

Undertale (PS4, Switch, Vita, PC)

Cuphead (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Giochi divertenti e adatti a tutti:

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC)

Stardew Valley (PS4, Xbox One, Switch, Vita, PC, iOS, Android)

Super Mario Odyssey (Switch)

Dreams (PS4)

Rompicapo:

Inside (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS)

Boxboy + Boxgirl (Switch)

The Witness (PS4, Xbox One, PC)

Tetris Effect (PS4, PC, PSVR, Rift, Vive, Quest)

Return of the Obra Dinn (PS4, Xbox One, Switch, PC)

JRPG:

Fire Emblem: Three Houses (Switch)

Dragon Quest XI: Echi di un’Era Perduta (PS4, Switch, PC)

Persona 5 Royal (PS4)

Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Giochi multiplayer competitivi:

Overwatch (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Apex Legends (PS4, Xbox One, PC)

Fortnite Battaglia Reale (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android)

Rocket League (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Vi trovate d’accordo con queste scelte? Avreste aggiunto o tolto qualcosa? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i titoli in uscita prossimamente; sperando che PS5 e Xbox Series X possano prendere spunto dai loro predecessori sfornando capolavori di questo calibro.