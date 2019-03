A Plague Tale: Innocence, trailer per i commenti della stampa inglese

A Plague Tale: Innocence è un gioco molto intrigante e la critica lo ha apprezzato: vediamo un trailer dedicato alle opinioni sull'anteprima.

A Plague Tale: Innocence è un’avventura con una forte impronta narrativa sviluppata da ASOBO Studio. Vestiremo i panni di Amicia, una giovane donna che deve portare in salvo Hugo, il fratello minore, durante un’epidemia di peste, mentre l’Inquisizione li insegue. L’ambientazione è la Francia del 1348. Abbiamo avuto modo di testarlo per ben due ore e, come vi abbiamo detto nel nostro articolo, ne siamo rimasti affascinati. Ecco un breve estratto:

“A Plague Tale: Innocence sembra essere una produzione davvero convincente e interrompe la nostra prova nel momento più interessante del suo svolgimento. Le due ore del titolo ASOBO ci hanno fatto venire l’acquolina in bocca per il prodotto finale, nella speranza che riesca a mantenere le premesse narrative e tecniche viste nella “demo”. Qualche difetto e dubbio è lecito, ma in generale sono cose che possono essere viste e corrette prima del lancio, oltretutto non possiamo ancora sapere cosa aggiungerà il gioco andando avanti nell’avventura. Amicia e Hugo potrebbero essere ricordati a lungo e divenire fondamento di qualcosa di importante e noi nutriamo forti speranze in merito a questa produzione ASOBO Studio.”

Non siamo stati i soli a mettere le mani sul gioco, ovviamente, e il publisher, Focus Home Interactive, ha raccolto le opinioni della stampa inglese in un solo trailer.

“Ricco di promesse” e con “tutto quello che serve per essere un ottimo gioco”, A Plague Tale: Innocence è “impeccabilmente rifinito”, “distintivo e terrificante”, con aspettative da parte di qualcuno di essere un “candidato al gioco dell’anno”. Oltre a fare un “lavoro eccezionale nel ritrarre una storia emozionante e cruda”, il gioco presenta anche “una direzione artistica tormentata” e ha “una storia e un gameplay molto più profondi di quanto all’inizio possa sembrare”. Paragonandolo ad alcuni dei migliori titoli di questo genere, i giornalisti inglesi hanno “terminato questa anteprima con il disperato bisogno di giocarne di più.”

Ora, non ci resta altro da fare se non attendere l’arrivo del gioco completo e della nostra recensione. A Plague Tale: Innocence sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 14 maggio 2019.