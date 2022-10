Dopo aver racimolato consensi praticamente ovunque con il primo episodio, Asobo Studio si prepara al lancio di A Plague Tale: Requiem. Il sequel dell’avventura di Hugo e Amicia arriva a distanza di ben 4 anni dal primo capitolo e vedrà la luce il 18 ottobre 2022. Nel mentre che attendiamo di scoprire i primi pareri della critica e della stampa specializzata in merito al titolo, il team di sviluppo ha deciso di svelare, finalmente, i requisiti della versione PC del gioco. E sì, non sono affatto leggeri.

Come divulgato da Asobo Studio su Twitter nel corso delle ultime ore, per far girare A Plague Tale: Requiem a 1080p e 60 frame al secondo sono necessari un Intel Core i7 8-700K e una GeForce RTX 3070 da 8GB. Con questo hardware sarà garantito un frame rate (a 60fps) decisamente fluido con i preset grafici a Ultra, mentre se avete un hardware meno performante sappiate che ufficialmente il gioco si può avviare anche con un i5 4690K e una GeForce GTX 970, ma in questo caso dovrete accontentarvi di 30 frame al secondo a settaggi bassi.

Chiaramente a questi requisti mancano una serie di variabili decisamente importanti. Per esempio l’integrazione del DLSS, che migliorerà (e di tanto) l’esperienza di utilizzo e di gameplay. Senza dimenticarci poi del Ray Tracing, che andrà sicuramente ad appesantire il tutto ma potrebbe non essere un problema, soprattutto per tutti coloro che hanno hardware davvero hi-end. Nonostante ciò i requisti del gioco non sono sicuramente leggeri e sarà probabilmente necessario esplorare per bene tutte le opzioni disponibili per poter riuscire a giocare in maniera tranquilla e fluida, senza troppi scatti.

Get the full specs of #APlagueTaleRequiem below pic.twitter.com/iC1ImgmdWJ — A Plague Tale (@APlagueTale) October 7, 2022

Come accennato in apertura della notizia, A Plague Tale: Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2022. Il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series S|X e sarà incluso fin dal day one all’interno di Xbox Game Pass, il servizio Microsoft che consente di giocare a oltre 100 titoli su PC e console.