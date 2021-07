Abandoned: ancora teorie dopo un tweet sulla data giapponese dell’app

Sono diverse settimane che non si parlava più di Abandoned, il tanto chiacchierato nuovo horror in prima persona in arrivo su PlayStation 5 e dietro cui, secondo alcuni, si nasconderebbe la figura di Hideo Kojima. Ora che si sono calmate le acque però, l’account Twitter ufficiale del team di sviluppo Blue Box Game Studios ritorna ad attivarsi lanciando alcune nuove informazioni sull’app che fungerà da reveal del tanto discusso gioco.

Come possiamo vedere in uno dei più recenti tweet pubblicati sull’account, i ragazzi di Blue Box Game Studios hanno voluto ricordare alcune informazioni relative all’app di Abandoned. Dopo una serie di rinvii sembra che ci siamo quasi, ma la cosa strana è che all’interno del tweet si menziona come l’app verrà rilasciata a partire dal prossimo 10 agosto in Giappone. Da quanto sappiamo il rilascio di tale app sarà mondiale, ma come mai questa volta è stato citato espressamente il Giappone?

Il tutto ovviamente ha scaturito nuovamente un’ennesima ondata di speculazioni da parte degli appassionati. Secondo alcuni, il sottolineare l’uscita giapponese sembra essere un chiaro rimando che dietro a questo misterioso Abandoned ci sia davvero uno studio giapponese ben più rinomato, e non Blue Box Game Studios con a capo Hasan Kahraman. Si parla sempre della solita Kojima Production, ma ad oggi ancora non abbiamo alcun indizio spiazzante che possa confermare quella che rimane una mera speculazione.

The Realtime Experience app will be available in Japan on august 10th along with the introduction (Opening Teaser).

The app requires PS Plus membership in Germany due to legal requirements. Pre-load available on July 29th.

