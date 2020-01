Activision e Google firmano un accordo per il futuro, ci saranno novità anche per Stadia?

Nel corso della scorsa settimana è andata in porto un nuovo accordo tra i due colossi Activision Blizzard e Google. le due aziende americane hanno stretto una partnership strategica pluriennale che andrà a riguardare prima di tutto la componente eSport per quanto riguarda il mondo del gaming. La domanda che si pongono molti appassionati però a questo punto è se questo accordo avrà delle ripercussioni positive anche per quanto riguarda Google Stadia.

All’interno del comunicato che ufficializza la partnership non vi è alcuna menzione alla piattaforma di cloud gaming di Google, e non viene menzionato nessun progetto futuro tra le due compagnie che possa sfociare all’interno di Google Stadia. Attualmente l’accordo vale per le trasmissioni in diretta dei campionati e degli eventi eSport più popolari. Questi saranno proposti in esclusiva su Youtube Gaming e saranno inclusi eventi dedicati a Overwatch, Call of Duty, Hearthstone e altri titoli eSport targati Activision Blizzard.

I giocatori trarranno vantaggio da questa partnership sperimentando la qualità del servizio di rete premium, inclusa la bassa latenza e la perdita di pacchetti durante la riproduzione di giochi ad alta fedeltà su qualsiasi dispositivo. Inoltre, avranno anche interazioni personalizzate ottimali, poiché Activision Blizzard potrà attingere agli strumenti di intelligenza artificiale di Google Cloud,

Al momento attuale sono questi i risultati dalla nuova collaborazione tra Activision Blizzard e Google, ma non è detto che in futuro il tutto possa espandersi anche al di fuori del mondo eSport, e arrivare magari a proporre contenuti e videogiochi esclusivi targati Activision all’interno di Google Stadia. Cosa ne pensate di questo accordo tra le due compagnie americane? Siete soddisfatti di tutto ciò che rientra nel mondo eSport?