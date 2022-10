Nel 2008, Activision e Blizzard decisero di fondersi in un unico gruppo (che nel 2023 dovrebbe diventare proprietà di Microsoft), dando vita a un deal che tantissimi giocatori ricordano. A 14 anni di distanza, il lead designer dietro Diablo 3 ha deciso di svelare alcuni retroscena su quell’unione, e no, non ci sono dettagli positivi.

Jay Wilson ha passato buona parte della sua vita in Blizzard ed era ovviamente presente quando le due società si sono unite in una sola. “L’effetto di Activision su Blizzard è stato come bollire una rana”, le parole di Wilson dichiarate in occasione del Portland Retro Gaming Expo. Il riferimento del lead designer di Diablo 3 cita una vecchia storia che circola su internet, che ha come protagonista una rana bollita viva all’interno di una pentola d’acqua, con l’animale che non si accorgerebbe di quello che sta succedendo se non poco prima della sua morte.

Secondo la testimonianza di Wilson, Activision e i dirigenti del nuovo gruppo richiedevano sforzi decisamente importanti. “Dei prodotti che non avrebbero mai fatto confluire denaro avevano un’enorme pressione”, le parole del lead designer di Diablo 3, che ha fornito poi esempi specifici, come per esempio Heroes of the Storm, un progetto che è stato messo al centro dei meeting aziendali e spinto a diventare una vera e propria macchina da soldi. E nel 2016, poco prima delle sue dimissioni, già si parlava di Diablo Immortal. “Volevano un videogioco di Diablo free-to-play e io no. A quel punto ero già fuori dai progetti legati alla serie”.

Le parole di Wilson lasciano poco spazio all’immaginazione e riusciamo solamente a immaginare lo stress accumulato dai vari sviluppatori, costretti probabilmente a lavorare seguendo un business model completamente differente rispetto a quello di prima. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.