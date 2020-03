Activision: secondo un rumor è al lavoro su un nuovo progetto stile Destiny

Proprio questa mattina vi abbiamo parlato di un presunto leak nel quale faceva presente che Activision stia lavorando a diversi progetti molto importanti. Tra i giochi pubblicati nell’indiscrezione sembrerebbe che l’azienda statunitense sia al lavoro su Tony Hawk’s Pro Skater Remastered, un nuovo capitolo di Call of Duty previsto in uscita a fine 2020 con il nome in codice di “Project Zeus“, la remastered di COD Modern Warfare 2 ed un gioco free-to-play sempre della famosa saga sparatutto. A quanto pare però, sembra che Activision stia sviluppando una nuova IP sulla falsa riga di Destiny.

Purtroppo non esistono ulteriori dettagli sul progetto ma alcuni hanno ipotizzato al coinvolgimenti di High Moon Studios, team interno ad Activision che in questi anni ha dato una mano alla stessa Bungie a sviluppare diversi contenuti di Destiny 2. Con molta probabilità tutti questi titoli sarebbero stati svelati durante l’E3 2020, recentemente cancellato a causa dell’epidemia globale causata dal Coronavirus. È probabile quindi che i rumor siano usciti fuori in queste ore e che quindi l’azienda statunitense stia pensando a trovare una soluzione, magari una diretta streaming in questi mesi, per svelare la nuova IP.

(Some) there is a replacement to Destiny in the works. No idea what it is. https://t.co/RJbiD1XfkL — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

Come molta gente saprà Destiny è gestito ora dalla sola Bungie, recentemente staccatasi da Activision. Possibile che l’azienda statunitense stia lavorando ad un sostituto degno per arricchire la propria line up, già vasta di suo, assicurandosi di avere tra le mani uno sparatutto che competa con gli altri titoli shooter a cadenza annuale.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti questo misterioso progetto.