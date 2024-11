Se volete questi giochi Sega, questa è l'ultima possibilità per acquistarli e possederli

Sega ha annunciato la rimozione di numerosi giochi classici dagli store digitali a partire dal 6 dicembre 2024. Tra i titoli coinvolti ci sono alcune delle pietre miliari della storia videoludica prodotte dalla compagnia nipponica, in particolare dell'epoca Mega Drive/Genesis.

L'operazione di delisting non comporterà la cancellazione totale dei giochi. Gli utenti che hanno già acquistato i titoli potranno continuare a giocarci e riscaricarli, ma non sarà più possibile effettuare nuovi acquisti. Sega non ha fornito spiegazioni ufficiali per questa decisione, che riguarda sia versioni originali che remaster o port. Di seguito i giochi che verranno rimossi:

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Crazy Taxi

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Ecco Jr.

Golden Axe

Shining Force

Space Harrier II

Phantasy Star II

Streets of Rage

Virtua Fighter 2

ToeJam & Earl

Il tutto potrebbe essere legato a problematiche di licenze o essere una strategia in vista del lancio di nuovi rifacimenti dei classici Sega. L'azienda si è limitata a dichiarare: "Alcuni giochi e bundle saranno eliminati dai negozi virtuali e non saranno più disponibili per nuovi acquisti."

Per chi è interessato, quindi, questa potrebbe essere l'ultima occasione per acquistare legalmente alcuni di questi titoli storici.

Ovviamente bisognerà capire anche se si tratterà di una manovra temporanea o definitiva.