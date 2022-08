L’anno scorso, Microsoft pubblicò il nuovo Age of Empires 4. Lo strategico in tempo reale è frutto della collaborazione di Xbox Game Studios, World’s Edge e Relic Entertainment, che ha dato i natali al nuovo capitolo della serie, forse una delle più apprezzate di sempre nel panorama del mondo PC. Nel mentre che attendiamo una eventuale release su console Xbox e dopo gli annunci della Gamescom 2022, ora c’è una piacevole novità per tutti coloro che non hanno avuto modo di giocarci.

Come avete potuto intuire dal titolo di questa notizia, infatti, Microsoft ha deciso di regalare un weekend di gioco di Age of Empires 4. La prova gratuita viene messa a disposizione a tutti gli utenti Steam e durerà da oggi fino a lunedì 29 agosto 2022. Come di consueto in questi casi, il weekend gratuito è accompagnato da una serie di scontistiche per il gioco, che vi permetteranno (nel caso decidiate di giocarlo in questo fine settimana) di poter acquistare il titolo a un prezzo più basso rispetto al normale e conservare i progressi mantenuti nel corso della prova.

Age of Empires 4 è attualmente in vendita su Steam al 50% di sconto, sia per l’edizione base che per la Digital Deluxe Edition. Per la Standard sono necessari 24,99 Euro per l’acquisot, mentre per la Digital Deluxe Edition sono necessari 34,99 Euro. In sconto però c’è anche l’intera Antologia della serie, che include ben 11 articoli tra i giochi base e le varie espansioni che hanno debuttato nel corso degli anni. Per portarsi a casa la Age of Empires Anthology sono necessari 131,64 Euro, che equivalgono a uno sconto del 31%. Niente male, non trovate?

Potete acquistare il gioco di World’s Edge e Relic Entertainment direttamente da Steam, visitando questo indirizzo. Per altri sconti e per provare qualche nuovo gioco, invece, vi invitiamo a dare uno sguardo alla pagina dedicata alla Gamescom 2022, che trovare cliccando qui.