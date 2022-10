Attraverso un recente trailer dedicato, Age of Empires Mobile è stato ufficialmente annunciato. Sul canale YouTube della serie, World’s Edge ha rilasciato le prime immagini dedicate al titolo, così da permettere agli appassionati di cominciare a costruirsi un’idea in merito al progetto, per adesso ancora agli inizi del suo percorso.

In base a quello che sappiamo fino a ora, Age of Empires Mobile sarà disponibile su tutti i dispositivi (tablet e smartphone), sia su iOS che su Android. Questo reveal trailer, pur non essendo troppo prodigo di dettagli, ufficializza comunque un lavoro che i fan attendevano da tempo, con le dovute domande ancora in attesa di risposte, dato che i dettagli sono ancora pochissimi, contrariamente alla curiosità generale.

Partendo dalle immagini rilasciate possiamo comunque cominciare a farci un’idea riguardo all’estetica e soprattutto sulla grafica, anche se la resa di quest’ultima varierà da dispositivo a dispositivo. L’attenzione generale ai dettagli, presente in questi 24 secondi di filmato, sembra far ben sperare, anche se non abbiamo ancora visto nulla al di fuori di una brevissima sequenza che potrebbe significare qualsiasi cosa. Non abbiamo neanche una data d’uscita per questo Age of Empires Mobile, e nessun dettaglio di gameplay, anche se è facile ipotizzare una semplificazione generale nella struttura di un gioco, che in questo caso nasce come mobile, quindi imparagonabile ai suoi capitoli precedenti.

In questi giorni, comunque, la saga di Age of Empires non si è fermata a questo singolo annuncio, rivelando anche Age of Empires 2 e 4 Definitive Edition (per Xbox One e Series X/S) e la remaster di Age of Mythology Retold e l’arrivo della saga su Xbox. Sembra proprio che i fan avranno ancora moltissimo da giocare, sperimentando con nuovi progetti anche lontani da PC e console. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli su Age of Empires Mobile.