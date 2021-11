Al via gli sconti su Xbox Store: tante amate saghe a prezzi bassi!

È nuovamente periodo di sconti, non solo su Amazon per via del Black Friday, bensì anche per noi videogiocatori sull’Xbox Store. Questa settimana sono presenti degli sconti parecchio interessanti, che includono numerosi titoli e saghe a prezzi stracciati, che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire. È inclusa anche una famosissima opera targata Ubisoft, abbinata ad un’altra della stessa casa produttrice, con uno sconto da non perdere: vediamo di cosa si tratta.

Il primo videogioco in questione è Assassin’s Creed Valhalla, che potete ottenere in un bundle che include Immortals Fenyx Rising con il prezzo totale scontato del 50%. Abbiamo poi Forza Horizon 5, la nuova opera targata PlayGround Games che ha fatto il suo debutto soltanto pochi giorni fa, e che è già stata acclamata enormemente dal pubblico. Un altro titolo degno di nota, poi, è Hades, un prodotto che non perde mai il suo fascino che dovete assolutamente recuperare in caso non l’abbiate già fatto.

Glis conti, però, non riguardano soltanto titoli singoli, bensì anche alcune saghe importanti. Abbiamo, infatti, Mass Effect Legendary Edition, che include la trilogia intera della serie. Vi consigliamo di recuperare la saga di BioWare il prima possibile, in vista del nuovo capitolo in arrivo. Non si ha ancora una data di uscita per quest’ultimo, ma è bene non farsi trovare impreparati.

Infine nell’Xbox Store ci sono anche sconti dedicati ai possessori di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold. Questi includono saghe di grossa importanza come Bioshock, sia la versione Remastered che la Complete Edition, e Borderlands, incluso nel pacchetto Legendary Collection. Insomma, questa settimana non c’è di certo da annoiarsi con tutti questi titoli scontati, per cui decidete bene su cosa investire i vostri soldi e il vostro tempo, e buon divertimento.