Annunciato ormai più di un anno fa, Alan Wake 2 è presto diventato uno dei videogiochi più attese da moltissimi appassionati. Quando c’è di mezzo Remedy le attenzioni sono sempre parecchio alte, soprattutto se si tratta del ritorno dello scrittore di storie thriller e misteriose Alan Wake. Il primo gioco diventò presto un cult della sua generazione, e con il recente DLC di Control che vide il ritorno dello scrittore i fan sono tornati a fremere per ritornare in quell’universo tanto affascinante quanto enigmatico.

Dopo il primo affascinante trailer d’annuncio, Alan Wake 2 è sparito dai radar, ma proprio di recente Sam Lake, il direttore creativo di Remedy, è tornato ai microfoni di Gamesradar per fare nuova luce sul prossimo titolo con protagonista Alan Wake. Lake ha dichiarato che il team ha sempre avuto l’intenzione di tornare in quel mondo e da quel personaggio, dato che c’è sempre qualche nuova storia da raccontare.

Anche se Remedy ha realizzato nuove IP con dei personaggi e mondi originali, titoli come Quantum Break e Control hanno contribuito a far nascere l’idea che tutti i giochi Remedy facciano parte di un unico universo più grande. A proposito di questa concezione, Sam Lake ha dichiarato che “dopo Control, tutto è finalmente andato al suo posto”, come se il puzzle aveva bisogno di ancora qualche pezzo per svelare il grande universo dietro ai titoli di Remedy.

Infine, Sam Lake ha dichiarato che: “nel corso di questi anni, il sogno di Alan Wake 2 è diventato sempre più ambizioso e più unico. Un progetto videoludico come questo è un’impresa molto complessa, dato che si tratta del nostro progetto più grande finora, e ci sono molte cose differenti che devono combaciare. Non solo l’idea di gioco in sé, ma anche i tempi di realizzazione e i partner giusti”.

