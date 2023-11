Alan Wake 2: il creatore ha sfruttato i fan per ricordarsi la storia

Il ritorno dell'iconico scrittore maledetto, Alan Wake, in "Alan Wake 2" è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, ma sviluppare un sequel dopo tredici anni non è stato un compito semplice. Sam Lake, co-director del gioco, ha ammesso di aver fatto ricorso alle dettagliate wiki dei fan per rinfrescare la sua memoria e catturare i dettagli del primo gioco da incorporare nel sequel.

Durante un'intervista Sam Lake ha svelato alcuni retroscena sulla creazione del gioco. Lake ha elogiato il lavoro dei fan nel mantenere aggiornate le wiki di Alan Wake, riconoscendo quanto siano state preziose per lui. "Mi fido di queste persone, a volte ho pensato ad alcuni aspetti dell'Alan Wake originale che non riuscivo a ricordare", ha ammesso Lake. Questo supporto ha permesso al team di sviluppo di non trascurare nemmeno il più piccolo particolare nella creazione del sequel.

Naturalmente un gioco come questo nasce dalla collaborazione di molte persone, che contribuiscono alla stesura del soggetto e della sceneggiatura. Un lavoro che, nel caso di un sequel, deve mantenere coerenza con il primo capitolo.

Ciò implica un lavoro di ricerca che sia il più attento possibile, e bisogna poi ponderare ogni diramazione della trama per essere certi che non crei problemi di continuity. O se non altro bisogna assicurarsi che eventuali incoerenze non siano così gravi da compromettere la bontà del risultato finale. Una cosa è cambiare colore a una camicia, un’altra cambiare la storia di un personaggio.

Lo sforzo di Sam Lake quindi non è proprio una sorpresa: qualunque autore che si cimenti con un compito simile dovrà fare una ricerca enciclopedica prima di cominciare. Il fatto interessante è che questo autore in particolare ha trovato abbastanza affidabile il lavoro non professionale fatto dai fan. Un motivo di orgoglio per tutti gli appassionati che hanno partecipato al progetto.