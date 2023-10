Alan Wake II, perché DLSS ed FSR tra i requisiti sono una cattiva notizia

Da qualche giorno Remedy ha condiviso i requisiti di sistema dettagliati per Alan Wake 2, rivelando specifiche che potrebbero spaventare molti giocatori. La lista dei requisiti esclude completamente le GPU precedenti all'architettura Turing e RDNA 2, segnando la fine dell'era di Pascal e RDNA 1.

La parte più interessante, però, è l'inclusione di tecnologie di upscaling come DLSS e FSR tra i requisiti essenziali. Sì, avete capito bene.

È da notare che, precedentemente, i creatori di Remedy avevano dichiarato che il gioco sarebbe stato ottimizzato per DLSS o FSR. Tuttavia non ci aspettavamo di certo che ciascuna delle sei fasce di prestazioni elencate includesse una modalità di upscaling.

Per farvi un esempio, per giocare in 1080p a 60 fps è consigliata una qualità grafica media e l'upscaling in modalità prestazioni. Questa impostazione è di solito pensata per i monitor 4K, con l'upscaling da una risoluzione interna di 1080p. Ma l'attivazione della modalità prestazioni con una risoluzione di output a 1080p significa che il gioco verrà eseguito a 960x540 pixel, e tutto ciò senza l'uso del ray tracing. Insomma, non sembra proprio il massimo così sulla carta.

Tra l'altro, Il gioco fa riferimento al ray tracing in tre profili distinti, con la versione più modesta simile ai requisiti richiesti per il 1080p a 60 fps, ma con l'aspettativa di un frame rate ridotto a 30. La modalità di path tracing richiede invece schede Nvidia della serie RTX 4000 di fascia alta, escludendo di fatto le GPU AMD. Ovviamente bisogna considerare anche la partnership con Nvidia stessa, non per altro la stessa azienda offre il gioco in bundle con le sue schede RTX 4000 di fascia alta fino a novembre.

A eccezione delle esigenze di prestazioni della GPU, tutti gli altri requisiti di sistema sono relativamente normali e in linea con altri giochi. Tuttavia bisogna riflettere sul fatto che adesso gli studi richiedano di utilizzare una modalità DLSS o FSR per raggiungere un determinato risultato grafico; non vorremmo che questo si tramutasse in una situazione dove gli studi cominciassero a non riporre più troppo impegno lato ottimizzazione, limitandosi a basarsi sulle tecnologie di upscaling per garantire performance di un certo tipo. Considerando che la situazione di ottimizzazione dei giochi su PC è attualmente abbastanza critica, la cosa ci spaventa non poco.