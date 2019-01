Alien Blackout: annunciato il nuovo gioco mobile di Alien

È stato annunciato Alien Blackout, un nuovo gioco mobile basato sulla creatura di Ridley Scott. Il gioco vede al centro della scena Amanda Ripley, protagonista di Alien: Isolation. Sulla carta, sembra simile a Isolation in quanto si dovrà esplorare la stazione spaziale Weyland-Yutani mentre si tenta di non finire tra le grinfie di uno Xenomorfo.

Le differenze non mancheranno, però. Pare che ci sarà un equipaggio da proteggere: il nostro compito sarà trovare il giusto percorso per mettere tutti i membri al sicuro, ma al tempo stesso potrebbe essere necessario sacrificarne alcuni per salvarne altri. La trama del gioco, inoltre, potrebbe variare a seconda delle scelte fatte. Sono già disponibili alcuni screenshoot del gioco, che vi proponiamo qui sotto.

Alien: Blackout è in sviluppo per iOS e Android e ancora non ha una data di uscita definita. Gli sviluppatori promettono un’esperienza accattivante che metterà alla prova i nervi dei fan di Alien e dell’horror in generale. Diteci, siete contenti di questa nuova versione di Alien, o avreste preferito qualcosa di diverso?