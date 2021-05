Alien: Isolation, Disney potrebbe apparecchiare il ritorno

Alien: Isolation è riconosciuto da tutti come uno dei migliori giochi del franchise creato da Ridley Scott e 20th Century Fox. Il titolo, sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA venne lanciato nel corso dell’autunno 2014, suscitando un’acclamazione generale da parte di pubblico e critica, che lo bollò immediatamente come un gioco molto solido e un’esperienza horror in grado di dare giustizia alla saga cinematografica. Nel corso degli anni è stato richiesto a gran voce un sequel che non si è mai realizzato ma stando ad un rumor comparso sulla rete i prossimi anni potrebbero essere decisivi vedere un nuovo titolo della serie.

Come avete potuto intuire dal titolo, infatti, sta circolando un’ipotesi decisamente insistente nelle ultime ore. Una voce di corridoio che vedrebbe Disney interessata a sviluppare e pubblicare un Alien: Isolation 2. L’ipotesi è stata lanciata da un sito britannico specializzato nel settore del cinema, che cita una fonte molto vicina alla casa di Topolino: il gioco esisterebbe già su carta e al momento l’intera società avrebbe già un’idea su chi potrebbe sviluppare il nuovo titolo.

Non sappiamo quanto questa notizia possa essere vera. Da una parte abbiamo una società che ha tra le mani i diritti di tutta 20th Century Fox dopo l’acquisizione di qualche anno fa, dall’altra un pubblico affamato che chiede a gran voce un nuovo Alien: Isolation. Considerando che Disney ha però di recente ridato vita all’etichetta Lucasfilm Games, dunque è molto probabile che questo rumor trovi una base di fondamento.

Il ritorno di Alien: Isolation non è ancora certo, almeno per ora. Al momento infatti navighiamo a vista, quindi il nostro consiglio è quello di prendere il tutto con le pinze. Alcuni elementi (come appunto il potenziamento della divisione gaming da parte di Disney) giocano sicuramente a favore di chi spera in un nuovo gioco basato sull’IP cinematografica. Non ci resta dunque che attendere eventuali segnali da parte dell’azienda statunitense, sperando ovviamente che abbia colto la voce di milioni di giocatori desiderosi di poter tornare a giocare evitando la minaccia dello Xenomorfo.