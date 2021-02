Amazon: il nuovo CEO crede fortemente nei videogiochi

Proprio nella mattinata di ieri, il noto Jeff Bezos si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Amazon. L’imprenditore statunitense è stato colui che ha creato il grande impero nel 1994 e che nel giro di poco meno di trent’anni lo ha fatto diventare uno degli uomini più ricchi del pianeta. Bezos ha passato quindi la staffetta a Andy Jassy, il braccio destro di Bezos, colui che ha inventato i servizi cloud AWS (Amazon Web Services) che ha fatto guadagnare col tempo miliardi di dollari all’azienda americana.

Il nuovo CEO di Amazon ha subito chiarito che il mondo dei videogames è davvero importante e che lui, come la stessa azienda, crede fortemente in questo business. Jassy si impegna fortemente alla realizzazione di titoli pur riconoscendo le dure sfide che il team ha dovuto affrontare in questi mesi. Ricorderete infatti lo sbarco della società nel mondo dei videogiochi; secondo Jason Schreier si è rivelato del tutto fallimentare per il momento. Schreier ha avuto modo di intervistare più di trenta sviluppatori i quali hanno tutti parlato di problemi interni con alcuni dirigenti della compagnia, tra cui il VP Mike Frazzini.

Secondo Andy Jassy però, il rapporto di Schreier era assolutamente esagerato e molto vago, ma nonostante tutto non nega che ci siano stati dei problemi di incomprensione interni. “Alcune aziende decollano dopo circa un anno, mentre altre hanno bisogno di più tempo. Nonostante in questo momento non abbiamo avuto successo con gli Amazon Game Studios, sono certo che lavorando bene ed insistendo lo avremo“. Ora come ora, Amazon starà sicuramente più attenta, anche perché la situazione degli studi interni di Google Stadia è ormai finita sulla bocca di tutti. Questo è l’ultimo dei pensieri della compagnia americana, quindi vedremo nel futuro prossimo che piani avranno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti con quello detto dal nuovo CEO di Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.