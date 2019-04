AMD Gonzalo, il SoC per PS5 e Xbox Scarlett è pronto?

AMD Gonzalo pare essere il SoC destinato a essere alla base della tecnologia di PlayStation 5 e di Xbox Scarlett: ecco le ultime informazioni.

Tramite un tweet postato dal noto leaker TUM_APISAK, scopriamo che il SoC di AMD destinato a essere la base dell’hardware di PlayStation 5 e Xbox Scarlett potrebbe essere quasi pronto per essere prodotto in serie. L’utente Twitter ha svelato l’esistenza di un campione di prova del chip. AMD Gonzalo, questo il nome, non è stato confermato ufficialmente da AMD ma pare essere l’APU destinato alla prossima generazione di console.

I primi rumor su AMD Gonzalo sono apparsi già lo scorso gennaio. Quello odierno riporta però nuove informazioni con il seguente codice: “ZG16702AE8JB2_32/10/18_13F8”. Questo campione è leggermente diverso da quello emerso a inizio anno. Per esempio, quello attuale dovrebbe avere un clock di base a 1.6 GHz, quindi maggiore rispetto alla versione emersa precedentemente.

Il “B2” del codice sostituisce il “A2” e indica come si tratti di un modello definitivo. “13F8”, che sostituisce “13E9”, dovrebbe invece indicare la presenza di una GPU più potente, rispetto alla Navi 10 Lite riportata in precedenza, passando da un clock a 1GHz a uno da 1.8GHz.

Ammesso che la lettura del codice sia corretta, AMD Gonzalo dovrebbe essere un SoC di notevole potenza. Diteci, cosa ne pensate di queste nuove informazioni? Cosa ne pensereste di una PS5 e una Xbox Scarlett che montino la nuova (ipotetica) proposta AMD?