AMD ha in serbo un bundle con Resident Evil 3 Remake, Monster Hunter World e Xbox Game Pass?

La promozione “Raise The Game” di AMD è terminato il 27 gennaio, e permetteva a chiunque acquistasse una nuova scheda grafica di poter iniziare a giocare tramite un pacchetto di giochi regalati insieme all’hardware. In questo momento non c’è più nessun gioco incluso nel pacchetto, solo un abbonamento della durata di tre mesi al servizio Xbox Game Pass per PC, ma a quanto pare le cose stanno per cambiare.

Tramite il rivenditore FiercePC sembra essere trapelato in rete quello che sembra essere il nuovo bundle Radeon Raise The Game di AMD, che prevede l’inclusione di un massimo di tre giochi e l’accesso a tre mesi di Xbox Game Pass. Stando a quelle che sembrano le possibili immagini promozionali, i giochi inclusi possono essere Monster Hunter World Iceborne (gioco base più espansione), Ghost Recon: Breakpoint, Resident Evil 3 Remake e Warcraft 3 Reforged.

Oltre a questi titoli, ovviamente si avrà accesso anche al catalogo di Xbox Game Pass che comprende titoli del calibro di: Halo The Master Chief Collection, la saga di Gears of War, Phoenix Point, Mutant: Year Zero, Metro Exodus e molti altri.

Il pacchetto contenente Resident Evil 3 Remake, Monster Hunter World Iceborne e 3 mesi di Xbox Game Pass sarà dedicati a tuti gli acquirenti di schede grafiche MD Radeon RX 5700 o una 5700 XT. Mentre chi acquisterà l’RX 5500 XT, al posto di Monster Hunter avrà Ghost Recon Breakpoint più alcuni contenuti esclusivi per Warcraft 3 Reforged. Cosa ne pensate di questo possibile ritorno della promozione AMD Raise The Game?