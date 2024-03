Prezzo TOP sugli amiibo di Steve e Alex! Sconto del 25% su Amazon

Giocatori di Super Smash Bros, preparatevi ad arricchire al massimo la vostra esperienza con questi bellissimi amiibo di Steve & Alex, i due iconici personaggi di Minecraft oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 25%, che vi permette di acquistare il set a soli 22,49€! Gli amiibo sono compatibile con Nintendo Switch, ma anche con i vecchi Wii U e Nintendo 3DS, quindi potete acquistare questo set anche se siete degli affezionati dei vecchi capitoli della saga.

amiibo Steve & Alex, chi dovrebbe acquistarli?

Il set amiibo di Steve & Alex è perfetto per portare i personaggi del famosissimo Minecraft in Super Smash Bros, il celebre picchiaduro Nintendo. Oltre che per sbloccare contenuti esclusivi, gli amiibo possono essere usati anche come semplici action figure per ampliare la vostra collezione.

Se amate divertirvi giocando a Super Smash Bros con gli amici oppure online, approfittate dell'ottima offerta su questi amiibo Steve & Alex, scontati del 25% su Amazon e disponibile all'acquisto al prezzo speciale di 22,49€!

Vedi offerta su Amazon