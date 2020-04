Animal Crossing New Horizons: ecco i dettagli dell’aggiornamento 1.1.2

Animal Crossing New Horizons è in fermento. Dopo una decina di giorni dall’uscita, il life simulatori di Nintendo si è aggiornato con l’arrivo dell’evento pasquale; le novità non si limitano però solo ai contenuti. Gli sviluppatori hanno infatti rilasciato anche la patch 1.1.2 che corregge tutta una serie di bug e problemi nei quali i giocatori si sono imbattuti in questo primo periodo di gioco. L’aggiornamento, ovviamente, è fondamentale per poter giocare online, quindi se pianificate di far visita a (o ricevere la visita di) qualcuno, farete bene ad avviare il download quanto prima.

Sottolineiamo inoltre che, per ora, non è stata condivisa la versione inglese della patch note ed è quindi solo disponibile una versione tradotta direttamente dal giapponese. Questa però ci permette comunque di avere un’idea di quali sono gli elementi che saranno toccati dall’aggiornamento di Animal Crossing New Horizons. Vediamo insieme i dettagli.

Prima di tutto, è stato rimosso un problema che impediva, “in certe situazioni”, ai personaggi di altre isole di spostarsi verso la nostra. Pare però che, nel caso nel quale vi siate imbattuti in questo problema, la patch non permette comunque di recuperare l’abitante: non si trasferirà né sarà riportato sull’isola precedente, purtroppo. La casa creata, però, ritornerà libera e potrà essere usata per altri personaggi.

Inoltre, un bug impediva a Tom Nook di richiedere la nostra assistenza per la creazione di spazi dedicati a nuovi edifici, bloccando in pratica la prosecuzione nel gioco: anche questo è stato risolto e al prossimo avvio il procione ci contatterà. Ci sono poi altri bug legati ad esempio ad un errore che faceva pagare oggetti sia in denaro che in miglia Nook. Nel complesso, quindi, ora le nostre sessioni di gioco dovrebbero essere meno problematiche. Diteci, voi vi siete imbattuti in alcuni bug?