Animal Crossing New Horizons: ecco un’isola in stile Pokémon Smeraldo

A pochi giorni dal suo debutto sul mercato Animal Crossing New Horizons è diventato fonte di ispirazione, tanto che molti giocatori si sarebbero dedicati interamente a ricreare delle famose aree di gioco.Di fatti fatti, un fan di Pokemon ha deciso di andare a ricostruire all’interno del mondo di Animal Crossing una piccola porzione di Hoenn, regione che in passato ha fatto da sfondo in Rubino, Zaffiro e Smeraldo.

Per poter andare a ricreare completamente la regione citata l’utente sta usando delle texture personalizzabili attraverso un editor per poi posizionarle sulla superficie dell’isola. Nonostante il lavoro richiesto sia solamente agli inizi, è incredibile osservare come una sola piccola porzione della regione di Hoenn sia stata ricreata in così poco tempo all’interno di Animal Crossing New Horizons e sia curata nei minimi dettagli, l’immagine della regione è possibile osservarla qui in basso.

Ma non è tutto, perché come avrete avuto modo di leggere in questi giorni, con l’uscita di DOOM Eternal, un modder attraverso la mod per GZDoom ha introdotto nell’arena dello sparatutto demoniaco il personaggio Isabelle di Animal Crossing con il compito di aiutare il protagonista. Inoltre cogliamo l’occasione informandovi che il titolo di Nintendo in questi giorni ha scalato la classifica di vendita nel Regno Unito, superando il suo predecessore New Leaf uscito nel 2013, lo stesso è stato in Giappone dove secondo il rapporto della Geo Corporation il gioco della Grande N ha registrato delle vendite da capogiro piazzandosi così al primo posto della classifica.

Del resto dato anche la situazione a causa dell’attuale pandemia, Animal Crossing New Horizons si dimostra essere un titolo di grande valore capace di far trascorrere le proprie giornate senza che c’è ne si possa rendere conto.