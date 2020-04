Animal Crossing New Horizons il mondo di Studio Ghibli arriva nel titolo Switch

Animal Crossing New Horizons in queste settimane ha dato prova di essere un titolo sorprendente sotto molti aspetti, non solo perché permette in questo periodo di pandemia di collegare in simultanea migliaia di giocatori confinati a casa, ma anche di dare vita a forme creative di ogni genere.

Dopo l’ingresso dell’universo di Dragon Ball in Animal Crossing, i fan del gioco sono ora pronti ad immergersi nelle atmosfere dello Studio Ghibli. Da come è possibile vedere nel tweet postato in allegato, molti giocatori si sono cimentati nel tentativo di dare forma alle produzione cinematografiche più famose ideate dal maestro Miyazaki e di Takahata.

A fare padrona a questa iniziativa sono le produzioni originali dello studio inerenti alle creature più iconiche, come: Totoro, i Senza Volto o i Nerini del Buio che sono stati ricreati interamente all’interno di Animal Crossing New Horizons. Lo stesso è stato per i personaggi dello studio di animazione giapponese, come la Principessa Mononoke, Kiki, Chihiro con la Strega Yubaba, e infine Howl insieme alla versione anziana Sophie.

In merito a questa nuova iniziativa, possiamo affermare che l’esclusiva di Nintendo è il titolo della stagione videoludica, non a caso Animal Crossing New Horizons in queste settimane ha dominato al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo riuscendo perfino a stabilire un record di vendite incredibile nel mercato Giappone. Questo risultato indica quanto i fan del brand siano rimasti entusiasti dal grande lavoro fatto dal team di sviluppo del gioco.

Non c’è che dire, Animal Crossing New Horizons è il titolo che in questo periodo di emergenza sta riuscendo a strappare un sorriso a tutti coloro che lo stiano giocando. Per ulteriori informazioni continuate a seguirci sul nostro sito.