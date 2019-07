Apex Legends: i cheater saranno bloccati con il machine learning

Apex Legends deve affrontare un grande problema: i cheater. Secondo Respawn Entertainment, però, ci sono i mezzi per fermarli.

Respawn Entertainment ha da poco introdotto la Stagione 2 del suo battle royale, Apex Legends. Insieme a essa sono state introdotte tutta una serie di novità, a partire dalla nuova Leggenda, Wattson, fino ad arrivare a una nuova modalità, la Classificata. Queste aggiunte hanno spinto molti giocatori a tornare sul battle royale; si tratta di qualcosa di positivo, ma che ha anche una controindicazione: il numero dei cheater è notevolmente aumentato.

Perlomeno, è ciò che pensano i giocatori onesti di Apex Legends che stanno tentando di scalare la classifica nella nuova modalità Classificata. Gli utenti stanno infatti pubblicando le proprie esperienze con i bari all’interno degli scontri classificati e, come spiegato su Reddit, gli sviluppatori stanno ricevendo moltissime segnalazioni.

Respawn Entertainment ha spiegato che il team sta lavorando su alcune misure preventive per fermare i bari prima ancora che inizzino a giocare ad Apex Legends. Per fare ciò, vogliono inserire un’autenticazione a due fattori in alcune regioni e per alcuni account ritenuti ad “alto rischio”, oltre a identificare gli account spam prima ancora che vengano utilizzati.

Vogliono inoltre identificare i pattern dei cheater di Apex Legends tramite l’aiuto del machine learning: quest’ultimo dovrebbe permettere al gioco di identificare in automatico i bari, bloccando il loro account senza l’intervento di un essere umano che verifichi i dati. Questo è il modo con il quale Respawn vuole adattarsi a nuovi cheat: secondo quanto dichiarato, sarà possibile anche grazie a “nuove risorse” messe a disposizione.

Diteci, cosa ne pensate di quanto sta realizzando Respawn Entertainment? I contenuti e le regolari azioni contro i cheater sono secondo voi sufficienti, oppure gli sviluppatori dovrebbero fare di più con Apex Legends?