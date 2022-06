Annunciato nel corso della conferenza di Xbox di domenica sera, sono emerse nuove informazioni in merito ad Ark 2. Il nuovo gioco di Studio Wildcard arriverà nel corso del 2023, ma il team di sviluppo francese non si è certo trattenuto nei dettagli. A margine dello show, infatti, sono stati divulgati alcune informazioni sul combat system.

Come dichiarato da Studio Wildcard, Ark 2 non avrà un combattimento arcade, ma sarà più simile a quello dei giochi di FromSoftware. Per l’esattezza, il team di sviluppo ha riferito che il combat system sarà molto vicino a quello che abbiamo visto nei giochi di Dark Souls, ma anche in Elden Ring e Bloodborne. Si tratta di uno stile di gioco decisamente complicato, che chiede ai giocatori di prestare molta attenzione ai pattern dei nemici e di tenere sotto controllo la salute e ovviamente la stamina.

Ora, Ark 2 non è un soulslike e non vuole neanche esserlo. Sarà dunque difficile credere che ci sarà un combattimento identico a quello dei giochi FromSoftware. Con questo termine di paragone, Studio Wildcard ha probabilmente voluto avvertire i giocatori su cosa aspettarsi nel corso della loro avventura nel nuovo titolo, che presenterà un combat system decisamente più complicato rispetto al predecessore (che potete riscattare gratuitamente su Steam ancora per poco tempo).

Oltre al combat system, Studio Wildcard ha anche svelato che nel secondo titolo del suo franchise ci sarà un gameplay in terza persona con alcune meccaniche come il parkour, le scivolate e molto altro. Il gioco si prospetta essere decisamente più grande del predecessore, ma ne scopriremo di più solamente quando il titolo sarà disponibile. Al momento la data di uscita di Ark 2 non c’è ancora, ma Studio Wildcard conta di lanciarlo entro il 2023. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.