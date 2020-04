Assassin’s Creed: il capitolo del 2020 sta per essere annunciato, secondo un insider

L’industria videoludica, si sa, non riesce a tenere a bada i segreti e i leak sui nuovi giochi in arrivo, ed il franchise di Assassin’s Creed è sicuramente uno tra i titoli più bersagliati sotto questo aspetto. Negli ultimi mesi si è parlato tanto del futuro capitolo della saga, che, stando alle diverse speculazioni fuoriuscite, si ambienterà nel mondo vichingo e seguirà gli avvenimenti della mitologia norrena, ma i fan non sono del tutto certi sulla veridicità di tali informazioni.

L’insider Shinobi602, una fonte che in passato si è rivelata spesso attendibile per quanto riguarda la veridicità di alcuni leak, ha dichiarato di avere delle novità sul futuro Assassin’s Creed. Sul suo account Twitter, in risposta ad una domanda sul potenziale annuncio del prossimo capitolo, l’insider ha semplicemente affermato “è quasi giunto il momento“, il che lascia presagire che avremo novità in merito a breve. Sono passati quasi due anni dall’uscita di Assassin’s Creed Odyssey, quindi un prossimo annuncio sarebbe in linea con i soliti tempi di reveal dei vecchi capitoli.

Potevamo aspettarci un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft in occasione dell’ormai cancellato E3 2020, ma ora, lo scenario più plausibile è un ipotetico evento digitale, in cui gli sviluppatori mostreranno un gameplay del gioco, o quantomeno un trailer di presentazione. Ancora, il prossimo titolo potrà essere cross-generazionale, così come accaduto in passato per Black Flag, o verrà rilasciato dapprima per current-gen e in seguito per le nuove console, come fatto con Unity e Rogue.

Per concludere, è sorprendente notare come, nonostante i numerosi leak trapelati nei mesi, sappiamo ancora ben poco sul gioco, come l’ambientazione vichinga e il titolo del capitolo, che secondo molti si chiamerà Assassin’s Creed Valhalla, per cui tutto questo silenzio lascia un alone di mistero sulla vicenda. È solo una questione di tempo prima che i fan della saga possano ricevere un nuovo gioco: con Shinobi che ha affermato che l’annuncio del prossimo titolo è imminente, se questa informazione si rivelerà affidabile, allora significa che l’attesa non sarà lunga.