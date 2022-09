In attesa dell’Ubisoft Forward di questa sera, Assassin’s Creed torna a essere al centro delle attenzioni dei giocatori Xbox. Come riportato su Twitter, infatti, alcuni capitoli della serie hanno ricevuto un cambio di cover sullo store della console di casa Microsoft. Le nuove copertine sono praticamente identiche per tutti i recenti capitoli della serie e questa manovra, decisamente inaspettata, ha portato ad alcune speculazioni in merito alle prossime mosse del publisher e sviluppatore franco canadese.

Come riportato da Idle Sloth, al momento i giochi della serie che hanno subito un cambio di cover sono Valhalla, Rogue, Odyssey e Origins. Secondo alcune teorie circolate già nel corso di questa settimana, Ubisoft si starebbe preparando a lanciare nuovi giochi di Assassin’s Creed su Xbox Game Pass e questa sorta di rebranding della serie potrebbe anticipare questa decisione. Non è escluso, inoltre, che nel corso della serata di oggi non venga annunciata la presenza fin dal day one di Mirage sul servizio di casa Microsoft.

Chiaramente, almeno per ora, siamo nel pieno campo dei rumor e delle speculazioni. Sicuramente il rebranding di alcuni giochi della serie lascia sospettare che Ubisoft voglia trasmettere un senso di continuità tra i vari titoli del franchise e forse anche la loro introduzione sul Game Pass deve percorrere anche questa strada. Non è chiaro se questo rebranding sia in corso anche su PlayStation, ma è molto probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime ore.

(FYI) Ubisoft have updated Assassin's Creed: Valhalla, Odyssey, Origins and Rogue cover art on Xbox Store and My Games & Apps before Saturday's Ubisoft Forward.

This has lead to speculation that 3 more Assassin's Creed games are coming #XboxGamePass tomorrow!! pic.twitter.com/PX0OmPGhz8

— Idle Sloth (@IdleSloth84) September 9, 2022