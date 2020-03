Assassin’s Creed, il doppiatore inglese di Bayek fonda uno team di sviluppo

Abubakar Salim, doppiatore inglese di Bayek, protagonista di Assassin’s Creed Origins, sta lavorando a un nuovo progetto. Nei giorni scorsi la notizia era stata anticipata da un annuncio molto vago e questo aveva scatenato la fantasia dei fan. Non si tratta però di qualcosa legato alla serie Ubisoft ma di molto più personale e ambizioso, ovvero un gioco realizzato dal suo nuovo team di sviluppo Silver Rain Games che ha appena fondato. Salim, oltre ad avere doppiato l’assassino originario di Siwa, ha anche lavorato su World of Warcraft: Battle for Azeroth e alcuni film.

All’interno dello studio il doppiatore di Assassin’s Creed Origins avrà il ruolo di direttore creativo e sta già lavorando a un nuovo progetto insieme alla responsabile dello studio, Melissa Phillips con alle spalle una carriera di Games Program Manager per BAFTA. Il tutto però è ancora in stato embrionale: lo studio, oltre ai due responsabili, è composto infatti da altri cinque sviluppatori e al momento si sta cercando nuovo personale e, ancora prima, dei finanziamenti.

Intervistato dalla testata GamesIndustry.biz, Salim ha rivelato che sta anche per avviare altre due case di produzione “sorelle” che intendo portare il nuovo progetto in serie tv, film animati e fumetti. Lo stesso gioco, infatti, promette una componente narrativa molto accentuata. Insomma, i piani, al momento, sono davvero ambiziosi per uno studio appena formato.

Salim stesso si descrive come un «avido giocatore, i cui titoli preferiti vanno da God of War a Dragonball Fighter». Il doppiatore di Assassin’s Creed Origins continuerà comunque la sua attività principale: l’ultimo progetto al quale sta partecipando è Raised by Wolves di HBO con la direzione del regista Ridley Scott. Nella versione italiana, l’ottimo doppiaggio di Bayek è affidato a Ruggero Andreozzi, voce di Simon “Ghost” Riley in Call of Duty: Modern Warfare (2019).