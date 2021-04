Assassin’s Creed Meteor sarà il prossimo gioco? Indizi su ambientazione

Sono passati ormai diversi mesi dal rilascio di Assassin’s Creed Valhalla con i fan che hanno potuto studiare per filo e per segno tutte le sue meccaniche. Molti lo hanno ritenuto uno dei migliori di tutta la saga nonostante alcuni momenti alquanto tediosi verso fine campagna. Si sa che il brand sta crescendo gioco dopo gioco e già in questo momento si pensa al prossimo titolo in arrivo prossimamente. Il “toto scommesse” per la prossima ambientazione sono già cominciate con i fan che urlando a gran voce di volere un capitolo ambientato nel Giappone feudale o nella antica Roma.

Come capita spesso, già in questo periodo sono apparsi diversi rumor a riguardo. Dalle pagine del Reddit e Resetera dedicate sta rimbalzando l’ipotesi dello youtuber francese xj0nathan, appassionato che in passato avrebbe anticipato addirittura il recente Assassin’s Creed Valhalla. Secondo lui il prossimo capitolo vedrà la luce tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 con un progetto che viene paragonato ad un Assassin’s Creed Rogue ed a un Far Cry New Dawn.

Secondo xj0nathan dovrebbe collocarsi dopo gli avvenimenti del primo storico Assassin’s Creed, precisamente al periodo successivo alla Terza Crociata. Le vicende seguirebbero il rientro da parte di Riccardo Cuore di Leone in Inghilterra in un percorso che vedrebbe come tappe Acri in Israele, l’isola di Corfù, Dubrovnik in Croazia, Vienna, Colonia e Parigi. Lo youtuber suggerirebbe inoltre un ritorno alle origini con la presenza di Altair e la setta dei Templari.

Per quanto riguarda invece “Meteor”, sembrerebbe sia il nome in codice del nuovo capitolo. La teoria avrebbe preso piede in quanto lo stesso content creator avrebbe scoperto un codice ad un nascosto DLC 3 di Assassin’s Creed Valhalla di nome “Meteor”, ricordando la storia di come ai tempi Comet fosse stato il nome in codice di Assassin’s Creed Rogue. Ovviamente vi invitiamo a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze, sebbene lo youtuber sia una fonte molto attendibile, non c’è ancora nulla di ufficiale, nemmeno la questione che il nuovo capitolo sarebbe affidato a Ubisoft Sofia. Per ogni novità relativa al prossimo gioco, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.