Assassin's Creed Shadows: oltre al season pass, addio anche all'accesso anticipato

Ubisoft ha annunciato l'ennesimo cambio di programma per Assassin's Creed Shadows attraverso il canale Discord ufficiale della serie. Il community developer dell'azienda ha, infatti, confermato che non ci sarà più l'accesso anticipato di tre giorni per chi ha preordinato la collector's edition del gioco, previsto inizialmente per l'11 febbraio 2025.

Questo annuncio chiarisce ulteriormente quanto già comunicato da Ubisoft a settembre, quando l'azienda aveva dichiarato che tutti i giocatori avrebbero avuto accesso al gioco contemporaneamente il giorno del lancio. La nuova comunicazione specifica, quindi, che la collector's edition di AC Shadows sarà disponibile il 14 febbraio 2025, insieme alla versione standard del gioco.

Il community developer di Ubisoft, noto come 'Ubi-RealDude', ha dichiarato:

"Non c'è più alcun accesso anticipato per AC Shadows. L'edizione da collezione di ACSH sarà ora rilasciata il 14 febbraio 2025, insieme al gioco principale. I contenuti digitali sono stati aggiornati. Il Season Pass di ACSH è stato cancellato."

Questa decisione si allinea con quanto annunciato da Ubisoft lo scorso mese, quando l'azienda aveva dichiarato di volersi allontanare dal tradizionale modello di season pass. All'epoca, Ubisoft aveva spiegato: "Ci stiamo allontanando dal tradizionale modello di season pass. Tutti i giocatori potranno godersi il gioco allo stesso tempo il 14 febbraio e coloro che preordineranno il gioco riceveranno gratuitamente la prima espansione."

La cancellazione dell'accesso anticipato e del season pass ha - come intuibile - portato a una riduzione del prezzo della CE di Assassin's Creed Shadows. Il nuovo prezzo è di 279,98€ (potete trovarla sul sito di GameStop).

Ovviamente, questo cambiamento potrebbe influenzare le aspettative dei fan che avevano preordinato la CE con l'intenzione di giocare in anticipo. Ubisoft non ha ancora fornito dettagli su eventuali compensazioni per coloro che, invece, avevano già effettuato l'acquisto.