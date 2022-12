Lo scorso settembre, Ubisoft non ha solamente svelato il futuro di Assassin’s Creed per console e PC, ma si è anche concentrata con attenzione sul mercato mobile, con l’annuncio del ritorno della serie su device iOS e Android. Uno dei titoli annunciati durante lo speciale showcase fu un gioco attualmente conosciuto con il nome in codice di Jade e che fino a oggi è rimasto nel mistero, perché nel corso delle ultime ore è comparsa su YouTube (e su Reddit) una build in beta del nuovo videogioco.

Il filmato dura appena 2 minuti ed è praticamente passato inosservato per buona parte della giornata. Nel video si vede chiaramente quella che sembra la Grande Muraglia e il protagonista sembrerebbe impegnato a respingere diversi nemici. È ovviamente ancora troppo presto per scoprire la natura concreta del gioco, ma la prima impressione (almeno a livello tecnico) è che il tutto sia stato realizzato davvero con estrema cura.

Come è possibile vedere poco più in basso, infatti, pur essendo capibile fin da subito che si tratti di un gioco per device portatili. La grafica appare comunque decisamente buona, soprattutto se consideriamo che stiamo dando uno sguardo a una versione in bassa qualità, priva di qualsiasi tipo di rifinitura e ovviamente a una risoluzione molto minore rispetto a quella che avrà questo Assassin’s Creed. Nonostante tutto il gioco sembra davvero essere a buon punto ed è molto probabile che il 2023 sarà l’anno in cui ne sentiremo parlare in maniera più approfondita.

Nel caso il video venisse rimosso, una possibile copia è disponibile su Reddit a questo indirizzo. Come ci consueto, vi invitiamo a prendere questo materiale con le pinze. Non sappiamo quanto sia recente e se in Ubisoft sia cambiato qualcosa, magari a livello di direzione artistica o di elementi di gameplay.