Assassin's Creed Syndicate per PS4 a 21€: SCONTATO DEL 31%!

Nell'attesa del trailer di Assassin's Creed Shadows (previsto per oggi), ecco una fantastica offerta sul capitolo Assassin's Creed Syndicate, disponibile per PS4 su Amazon a soli 20,98€ invece di 30,49€! Ciò rappresenta uno sconto del 31% su un gioco che vi porterà nel cuore della rivoluzione industriale a Londra, nel 1868. Vestite i panni dell'Assassino Jacob Frye e della sua gemella Evie per cambiare il destino di milioni di persone. Si tratta di un'avventura ricca di azione, intrighi e combattimenti mozzafiato, dove potrete radunare le vostre forze e guidare i bassifondi alla rivolta contro la corruzione che soffoca la città. Non perdete l'occasione di immergervi in questo mondo storico ricreato con una cura, affrontando i nemici con strategia e coraggio.

Assassin's Creed Syndicate per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Syndicate si presenta come una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi d'azione e avventura, desiderosi di immergersi in un'epoca storica ricca di fascino e mistero, quella della Londra vittoriana. Consigliato per giocatori dai 18 anni in su, questo titolo soddisfa l'esigenza di avventura ed esplorazione con una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena. È un'occasione da non perdere se cercate un gioco capace di trasportarvi nell'epoca della rivoluzione industriale, offrendo al tempo stesso la possibilità di vivere le gesta di Jacob Frye e della sua gemella Evie nel tentativo di liberare la città dall'oppressione.

Assassin's Creed Syndicate soddisfa anche l'appetito per l'azione grazie al suo gameplay dinamico che include l'utilizzo di tecnologie innovative come il lanciacorda, scontri mozzafiato contro nemici e il guidare le masse verso la rivoluzione. Perfetto per chi è appassionato di storia ma non vuole rinunciare all'emozione dei combattimenti e delle sfide strategiche, il gioco offre un vasto mondo aperto da esplorare, rendendo ogni partita unica e coinvolgente. Con un tale ribasso di prezzo, è un'occasione da non lasciarsi sfuggire per i fan della serie e per chi desidera vivere un'avventura memorabile.

Assassin's Creed Syndicate per PS4, originariamente a 30,49€ e ora disponibile a soli 20,98€, è un'opportunità che gli amanti dei giochi d'azione e avventura non possono perdere. Con questa promozione, potrete immergervi in un'esperienza coinvolgente che fonde storia, azione e strategia nel cuore della Londra vittoriana.

Vedi offerta su Amazon