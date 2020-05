Assassin’s Creed Valhalla: scovato il primo DLC, è legato a una nota leggenda

Assassin’s Creed Valhalla è rapidamente diventato uno dei nomi interessanti del prossimo autunno. Ubisoft ha svelato al mondo il nome del gioco e la sua ambientazione tramite un interessante reveal organizzato in collaborazione con BossLogic. Dopodiché, tramite la presentazione dell’Inside Xbox, ha mostrato un piccolo teaser di gameplay. C’è quindi ancora molto da vedere, ma già siamo venuti a conoscenza dell’esistenza di un DLC.

La versione tedesca di Uplay ha infatti pubblicato un primo contenuto digitale dedicato ad Assassin’s Creed Valhalla che sarà parte del Season Pass. Si tratta di “The Legend of Beowulf“. Specifichiamo che potrebbe anche trattarsi di un errore, ma considerando che parliamo del sito ufficiale di Ubisoft, è praticamente considerabile come un’informazione confermata.

Purtroppo per ora non ci sono altre informazioni in merito a questo contenuto. Potrebbe trattarsi di una prima espansione, la quale comprenderebbe molteplici missioni e oggetti di gioco, oppure potrebbe essere una singola quest, sopratutto visto che il sito la categorizza come “Story Mission”. In questo momento non possiamo arrivare a una conclusione precisa.

È un po’ strano ritrovarsi a parlare di contenuti aggiuntivi ancora prima di vedere veramente in azione il gioco, ma oggigiorno la maggior parte dei AAA sono strutturati come dei servizi e l’obbiettivo è continuare a supportare il gioco il più possibile: un Season Pass, visti anche i trascorsi di Ubisoft e della saga, non è affatto una stranezza per Assassin’s Creed Valhalla.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è attualmente in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4. PlayStation 5 e Google Stadia. Diteci, cosa ne pensate del gioco fino a questo punto? Vi sta incuriosendo, oppure volete prima vederlo in azione con un lungo gameplay?