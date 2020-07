Assassin’s Creed Valhalla: i gatti avranno un ruolo speciale

Assassin’s Creed Valhalla si è presentato per la prima volta qualche mese fa, quando durante un particolare evento abbiamo assistito al reveal del gioco con l’artista digitale Boss Logic. Per vedere le prime fasi di gameplay però abbiamo dovuto attendere fino a ieri sera. Durante l’evento digitale Ubisoft Forward è stato proposto un lungo filmato che ha messo sotto i riflettori i diversi aspetti dell’avventura di Eivor nella Gran Bretagna del nono secolo.

A seguito delle ultime novità riguardanti Assassin’s Creed Valhalla, stanno uscendo in rete altri dettagli che fanno da contorno a ciò che aspetterà i giocatori nel mondo di gioco. Una delle novità più curiose viene raccontata dall’utente Twitter SixKeys, il quale ha svelato che durante l’avventura di Eivor, il vichingo si troverà a dover reclutare dei docili e mansueti gatti. Ebbene sì, anche i felini avranno il loro ruolo all’interno degli eventi di Valhalla.

Psst… 👀

I know a lot of you are asking "Is Valhalla really GOTY material?" Well, I'm here to tell you…

This game allows you to recruit cats. 🐱 That's it. That's the tweet.#UbiForward #AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/mnPySBt1iu — 🗝️ ꜱɪxᴋᴇʏꜱ 🗝️ (@SixK6ys) July 12, 2020

Ovviamente non sarà possibile bardare questi felini con asce e scudi per poi portarseli dietro nei campi di battaglia, ma il loro scopo all’interno di Assassin’s Creed Valhalla è decisamente utile. Portando i gatti randagi a vivere nell’accampamento di Eivor, questi animaletti saranno in grado di cacciare i topi che si aggirano nei dintorni e soprattutto fare compagnia sia ad Eivor che a tutti i vichinghi che vivranno all’interno dell’accampamento.

Di sicuro un’agguinta simpatica e che da ancor di più la sensazione di trovarci immersi in un mondo di gioco più vivo che mai. Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla uscirà il prossimo 17 novembre sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia. Acquistando la copia del gioco in versione current gen poi, i giocatori avranno diritto di ritrovarsi il titolo anche su next gen in modo completamente gratuito, senza bisogno di acquistare nuovamente il gioco sulle nuove console. Cosa ne pensate del ruolo che avranno i gatti nel nuovo Assassin’s Creed?