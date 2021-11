Assetto Corsa: giocatore trasforma la sua città in un circuito!

Se avete sempre sognato di gareggiare per le vostre città nei vostri racing game preferiti, Assetto Corsa può venirvi in aiuto. A patto, ovviamente, di avere tantissimo tempo libero a disposizione e una buona conoscenza (se non per dire ottima) dei programmi di editing video, di fotoritocco e di modellazione 3D.

Incidente alla prima curva di Monza, un must have in molte gare multiplayer sui giochi di corse e i simulatori

Lo so, può sembrare strano, ma grazie al progresso tecnologico un giocatore russo, amante di Assetto Corsa, è riuscito ad inserire la sua città all’interno del gioco. Il risultato finale è ovviamente impressionante, visto che si è servito di alcune tecniche che “facilitano” il lavoro ma che rendono il risultato finale decisamente apprezzabile. Ma come ha fatto ISavic (questo il nome dell’utente YouTube) a ricreare il suo circuito all’interno del racing game di Kunos Simulazioni? Si è dotato di tanta pazienza e di un po’ di tecnologia.

Per poter inserire la sua città in Assetto Corsa, il giocatore ha infatti cominciato col scattare le foto di tutti i punti di interesse. Come spiega nel video tutorial, l’ideale sarebbe muoversi in bicicletta e cominciare a riprendere (o appunto, scattare foto) da tutti e quattro i lati. Poi, una volta che si ha il materiale su cui lavorare, si passa ad un lungo processo di editing tramite Photoshop e Reality Capture, sfruttanddo così la fotosimmetria per creare il modello 3D. E dopo si applicano le texture, passando ovviamente tramite Blender o un altro programma di modellazione e scultura 3D. Non proprio un lavoro alla portata di tutti, ma decisamente affascinante. Il risultato è disponibile poco più in alto, mentre subito qui sotto invece possiamo dare uno sguardo al dietro le quinte di questa mod, che è decisamente affascinante.

Assetto Corsa è forse uno dei racing game più apprezzati di sempre e grazie al progresso tecnologico, almeno sulla carta, tutti possono riuscire a creare il loro circuito da usare come mod. Se foste interessati a provare questa particolare creazione (che a livello di fotorealismo non può, per ovvie ragioni, competere con il gioco originale) vi invitiamo a visitare questo link.