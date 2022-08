Se amate Attack on Titan, sapete già che l’IP ha ricevuto diversi giochi ufficiali. Se siete però in cerca di qualcosa di nuovo, in attesa che publisher e sviluppatori nipponici si muovano in quella direzione, c’è una buona possibilità che non abbiate ancora provato un delizioso fan game basato sulla serie manga e anime giapponese.

Il videogioco, prodotto da Swammy, è disponibile su Game Jolt (un sito molto simile a Itch.io) in maniera completamente gratuita ed è ovviamente uno dei più apprezzati. A dimostrare l’ottimo livello di gradimento dei fan ci pensa il counter dei download: questo prodotto non ufficiale e realizzato esclusivamente come tributo alla serie è stato infatti scaricato ben 10 milioni di volte. Il percorso che ha portato l’opera di Swammy a diventare così particolare è decisamente curioso.

Inizialmente, il fan game di Attack on Titan non esisteva. Si trattava di una semplice tech demo, realizzata per mostrare le potenzialità di un nuovo videogioco basato sul franchise. Il feedback degli utenti, però, ha spinto Swammy a realizzarne una versione giocabile per tutti e così sono stati aggiunti i Titani, una mappa open world e anche una componente multiplayer. Il risultato finale è ora disponibile gratuitamente (in caso contrario si sarebbero dovute infrangere diverse leggi sul copyright) e se siete fan della serie non dovete far altro che recarvi su Game Jolt e scaricarlo.

Il futuro di questo fan game appare però sempre più luminoso: nel corso dei prossimi mesi, infatti, Swammy ha intenzione di realizzare una versione VR, mentre quella per Android è già disponibile, anche se al momento il suo focus è ovviamente sulla versione per PC. Nel 2023, infatti, il titolo sarà aggiornato all’Unreal Engine 5. Già ora, però, vi consigliamo di scaricare il tutto per avere un’idea sul titolo e fare un’esperienza radicalmente diversa rispetto a quelle già proposte dal mercato tripla A dei videogiochi.