Avalanche Studios: pubblicato il teaser di uno dei nuovi progetti dello studio

Avalanche Studios è nota per i propri videogiochi a mondo aperto stra colmi di esplosioni e caos dietro ogni angolo di mappa. Dopo aver collaborato con diversi partner, grazie ai quali sono stati rilasciati prodotti come la saga di Just Cause, Rage 2 e Mad Max, il team svedese ha anche autoprodotto alcuni titoli come il recente Generation Zero. Recentemente lo studio ha pubblicato il teaser trailer di un nuovo titolo inedito.

In un recente comunicato stampa, lo studio ha annunciato che il team si sta ristrutturando in tre diverse divisioni. La prima si chiamerà semplicemente Avalanche Studios, e continuerà a concentrarsi sulle loro partnership di giochi tripla A. Il secondo studio sarà Expansive Worlds che gestirà altri progetti più su piccola scala come: Hunter Call of the Wild. Alla fine, è stato stabilito anche un nuovo studio, Systemic Reaction, che si concentrerà sui propri lavori auto pubblicati come Generation Zero.

In seguito Avalanche Studios ha anche confermato di avere diversi nuovi videogiochi in sviluppo con tutti e tre i marchi. Il nuovo teaser trailer che è stato recentemente pubblicato riguarda il gioco in sviluppo presso il neonato studio Systemic Reaction. Da come possiamo vedere nei pochi secondi di video il titolo sarà ambientato all’interno di un ambiente innevato, e sembrerebbe avere la prospettiva in prima persona.

Oltre al breve teaser trailer di questo nuovo progetto ancora misterioso, non abbiamo ulteriori dettagli sui prossimi progetti di Avalanche Studios in cantiere. Non ci rimane che aspettare dei nuovi appuntamenti comunicativi dello studio svedese per scoprire a cosa stanno lavorando. Cosa ne pensate di Avalanche Studios e del nuovo progetto annunciato quest’oggi?